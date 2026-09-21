На защиту энергообъектов выделили 67,6 млрд грн — Калашник

Николай Калашник. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

В Украине продолжаются работы по защите энергетической инфраструктуры от возможных российских атак, на которые в этом году выделено 67,6 млрд грн. В рамках программы определены 444 приоритетных объекта, а в целом работы ведутся на 607 объектах, включая те, что перешли с прошлого года.

Об этом министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник эксклюзивно сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах Карпатского саммита C8.

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На защиту энергообъектов Украины выделено 67,6 млрд грн

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил в кулуарах Карпатского саммита C8 журналистке Галине Остаповец, что в этом году в перечень приоритетных объектов включили 444 объекта энергетической инфраструктуры. При этом общее количество объектов, на которых ведутся работы, составляет 607 — часть из них перешла с предыдущего года.

Он отметил, что на реализацию мер по защите энергообъектов предусмотрено 67,6 млрд грн. На данный момент использовано около 40% этой суммы. Работы продолжаются, несмотря на ограничения в отношении части бюджетных платежей. Николай Калашник пояснил, что в настоящее время часть расходов ограничена из-за необходимости обеспечить приоритетное финансирование военных нужд.

В то же время он сообщил, что авансовые платежи, которые уже находятся на счетах подрядных организаций, позволяют продолжать выполнение работ. В частности, эти средства используются для закупки необходимых материалов и выплаты заработной платы работникам. Благодаря этому подрядчики могут продолжать работы в соответствии с утвержденными графиками.

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Николай Калашник также добавил, что акты за уже выполненные работы поступают и проходят проверку. После поступления дополнительных средств в государственный бюджет оплата за выполненные работы возобновится.

Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил — Украина готова договариваться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и другим определённым объектам. Но при условии, что Россия также согласится выполнять такие договоренности.

Новини.LIVE сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного доклада на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что ЕС готовит масштабный пакет поддержки Украины на зимний период, уделяя особое внимание энергетической сфере. Помощь будет включать меры по восстановлению и защите энергосистемы.