На захист енергооб’єктів виділили 67,6 млрд грн - Калашник

Микола Калашник. Фото: кадр із відео Новини.LIVE

В Україні продовжують роботи із захисту енергетичної інфраструктури від можливих російських атак, на які цього року передбачили 67,6 млрд грн. У межах програми визначили 444 пріоритетні об’єкти, а загалом роботи тривають на 607 об’єктах, включно з тими, що перейшли з минулого року.

Про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник ексклюзивно повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах Карпатського саміту C8.

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На захист енергооб’єктів України виділили 67,6 млрд грн

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив у кулуарах Карпатського саміту C8 журналістці Галині Остаповець, що цього року до переліку пріоритетних включили 444 об’єкти енергетичної інфраструктури. Водночас загальна кількість об’єктів, на яких виконуються роботи, становить 607 — частина з них перейшла з попереднього року.

Він зазначив, що на реалізацію заходів із захисту енергооб’єктів передбачено 67,6 млрд грн. Наразі використано близько 40% цієї суми. Роботи продовжуються, попри обмеження щодо частини бюджетних платежів. Микола Калашник пояснив, що наразі частину видатків обмежили через необхідність забезпечувати пріоритетне фінансування військових потреб.

Водночас він повідомив, що авансові платежі, які вже перебувають на рахунках підрядних організацій, дають можливість продовжувати виконання робіт. Зокрема, ці кошти використовують для закупівлі необхідних матеріалів та виплати заробітної плати працівникам. Завдяки цьому підрядники можуть продовжувати роботи відповідно до затверджених графіків.

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Микола Калашник також додав, що акти за вже виконані роботи надходять і проходять перевірку. Після надходження додаткових коштів до державного бюджету оплата за виконані роботи продовжиться.

Новини.LIVE писали, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив — Україна готова домовлятися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та інших визначених об’єктах. Але за умови, що Росія також погодиться виконувати такі домовленості.

Новини.LIVE інформували, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної доповіді на пленарному засіданні Європейського парламенту сказала, що ЄС готує масштабний пакет підтримки України на зимовий період, приділяючи особливу увагу енергетичній сфері. Допомога передбачатиме заходи для відновлення та захисту енергосистеми.