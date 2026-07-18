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Какой была солнечная активность сегодня: прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 09:31
Магнитные бури 18 июля — прогноз солнечной активности на сегодня
У девушки болит голова. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

В субботу, 18 июля 2026 года, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. Геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на solarmeteo.

Магнитные бури 18 июля

По данным специалистов Центра прогнозирования космической погоды NOAA, максимальный планетарный индекс Kp в течение суток не превысит 3 баллов. Это значительно ниже порога магнитной бури, который начинается с Kp 5.

Магнітні бурі 18 липня
Прогноз магнитных бурь. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Наибольшая геомагнитная активность ожидается в утренние часы, однако даже в этот период она не достигнет уровня, способного вызвать заметные возмущения магнитного поля Земли. Во второй половине дня прогнозируется дальнейшее снижение активности.

Специалисты отмечают, что в таких условиях большинство людей не почувствует влияния космической погоды. Лишь отдельные метеочувствительные люди могут жаловаться на усталость, сонливость или легкую головную боль.

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Чтобы чувствовать себя лучше, медики советуют придерживаться привычного режима сна, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессов, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Как писали Новини.LIVE, сегодня синоптики предупредили о сильных дождях на западе Украины. В отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Также синоптики дали прогноз погоды на выходные 18-19 июля. Температура воздуха будет комфортной, но в нескольких регионах не обойдется без осадков.

Солнце магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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