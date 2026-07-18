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Головна Новини дня Якою була сонячна активність сьогодні: прогноз магнітних бур

Якою була сонячна активність сьогодні: прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 09:31
Магнітні бурі 18 липня — прогноз сонячної активності сьогодні
Головний біль у дівчини. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

У суботу, 18 липня 2026 року, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на solarmeteo.

Магнітні бурі 18 липня

За даними фахівців Центру прогнозування космічної погоди NOAA, максимальний планетарний індекс Kp протягом доби не перевищить 3 балів. Це значно нижче порогу магнітної бурі, який починається з Kp 5.

Магнітні бурі 18 липня
Прогно магнітних бур. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Найвища геомагнітна активність очікується у ранкові години, однак навіть у цей період вона не досягне рівня, здатного спричинити помітні збурення магнітного поля Землі. У другій половині дня прогнозується подальше зниження активності.

Фахівці зазначають, що за таких умов більшість людей не відчує впливу космічної погоди. Лише окремі метеочутливі люди можуть скаржитися на втому, сонливість або легкий головний біль. 

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Щоб почуватися краще, медики радять дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень і стресів, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні синоптики попередили про сильні дощі на заході України. В окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с.

Також синоптики дали прогноз погоди на вихідні 18-19 липня. Температура повітря буде комфортною, але в кількох регіонах не обійдеться без опадів. 

Сонце магнітні бурі головний біль
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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