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Головна Новини дня Літнє тепло, але місцями грозові дощі: прогноз погоди на вихідні

Літнє тепло, але місцями грозові дощі: прогноз погоди на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 18:22
Прогноз погоди в Україні на вихідні 18-19 липня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 18-19 липня, очікується стійкою та малохмарною. Водночас у декількох областях можливі опади, грози та пориви вітру. Синоптики зазначають, що температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 липня

Синоптичну ситуацію в Україні формуватиме північний антициклон, що забезпечить переважно ясну та суху погоду з приємними літніми температурами.

Водночас на заході країни через малорухомий атмосферний фронт місцями пройдуть грозові дощі, які подекуди супроводжуватимуться градом і поривчастими вітрами.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 18-19 липня
Прогноз синоптичної ситуації на 18 липня. Фото: DWD

Синоптики зазначають, що 18 липня на заході вночі опадів не буде, а місцями очікується слабкий туман. Вдень та ввечері в окремих пунктах короткочасні грозові дощі. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +26...+32 °С.

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Прогноз погоди в Україні на 18 липня
Погода в Україні 18 липня. Фото: Meteoprog

У північних регіонах прогнозується переважно ясна погода без опадів. Очікується східний вітер зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. У нічні години температура становитиме близько +8...+13 °С, а вдень повітря прогріється до +22...+27 °С

У центральних областях країни переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер буде східного напрямку, 3-8 м/с. У нічний час температура становитиме +9...+14 °С, а вдень підніметься до +23...+28 °С.

На півдні та на Кримському півострові антициклональний характер погоди, без опадів. Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С.

У східних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, вдень +22...+27 °С.

А 19 липня на заході упродовж доби можливі короткочасні дощі з грозами, а вдень в окремих пунктах можливий град та шквали до 20 метрів на секунду. Вітер змінного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Погода в Україні 19 липня. Фото: Meteoprog

У північній частині країни збережеться малохмарна й суха погода. Лише ближче до вечора на заході Київщини можливі грозові дощі. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура становитиме +10...+15 °С, а вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.

У центральній частині очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С

У південних регіонах країни, а також у Криму й надалі пануватиме вплив антициклону, тому опадів не очікується. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У нічні години температура триматиметься в межах +14...+19 °С, а вдень підвищиться до +28...+33 °С.

На сході малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 метри на секунду. Температура вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, 18-19 липня в Україні очікується суха та сонячна погода, але у західних областях ще можливі опади.

Раніше ми повідомляли про календар небезпечних періодів та рівнів магнітної активності на липень. Зокрема, 18 липня очікується повторна помірна буря, яка несе ризик безсоння.

погода прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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