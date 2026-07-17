Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 18–19 июля, ожидается устойчивой и малооблачной. В то же время в нескольких областях возможны осадки, грозы и порывы ветра. Синоптики отмечают, что температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на выходные, 18-19 июля

Синоптическую ситуацию в Украине будет формировать северный антициклон, который обеспечит преимущественно ясную и сухую погоду с приятными летними температурами.

В то же время на западе страны из-за малоподвижного атмосферного фронта местами пройдут грозовые дожди, которые кое-где будут сопровождаться градом и порывистым ветром.

Прогноз синоптической ситуации на 18 июля. Фото: DWD

Синоптики отмечают, что 18 июля на западе ночью осадков не будет, а местами ожидается слабый туман. Днем и вечером в отдельных пунктах возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +26…+32 °С.

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Погода в Украине 18 июля. Фото: Meteoprog

В северных регионах прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков. Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. В ночные часы температура составит около +8...+13 °С, а днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В центральных областях страны будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер будет восточного направления, 3-8 м/с. В ночное время температура составит +9...+14 °С, а днем поднимется до +23...+28 °С.

На юге и на Крымском полуострове погода будет антициклональной, без осадков. Ветер восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +26…+31 °С.

В восточных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +22…+27 °С.

А 19 июля на западе в течение суток возможны кратковременные дожди с грозами, а днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы до 20 метров в секунду. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

Погода в Украине 19 июля. Фото: Meteoprog

В северной части страны сохранится малооблачная и сухая погода. Лишь ближе к вечеру на западе Киевской области возможны грозовые дожди. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура составит +10…+15 °С, а днем воздух прогреется до +24…+29 °С.

В центральной части ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +26…+31 °С.

В южных регионах страны, а также в Крыму и далее будет преобладать влияние антициклона, поэтому осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. В ночные часы температура будет держаться в пределах +14…+19 °С, а днем повысится до +28…+33 °С.

На востоке будет малооблачная погода, без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 метров в секунду. Температура ночью +12…+17 °С, днем +24…+29 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, 18–19 июля в Украине ожидается сухая и солнечная погода, но в западных областях еще возможны осадки.

Ранее мы сообщали о календаре опасных периодов и уровнях магнитной активности на июль. В частности, 18 июля ожидается повторная умеренная буря, которая несет риск бессонницы.