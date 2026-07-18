Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про сильні дощі на заході України сьогодні

Гідрометцентр попередив про сильні дощі на заході України сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 05:15
Гідрометцентр попередив про сильні дощі на заході України сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 липня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність і опадів не буде. Однак в більшості західних областей України вдень будуть помірні, місцями значні дощі і грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це у п'ятницю, 17 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 18 липня 

Погода в Україні 18 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні 18 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С. На заході та південному заході вночі +15...+20 °С, вдень +26...+31 °С.

Температура в Україні вдень 18 липня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 18 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні невелика хмарність, без опадів.

Читайте також:

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі було +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 та 19 липня липня антициклон не допускатиме дощів над більшості областей України, тож буде сухо та сонячно. Вона пише, що грозові дощі будуть лише на заході і тільки ввечері 19 липня можуть дійти до Житомирщини та Вінничини.

Щодо температури повітря, то у денні години, як прогнозує Діденко, в Україні буде +24...+29 °С, і місцями +29...+31 °С.

Тим часом у Києві 18 та 19 липня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у суботу буде на рівні +25...+26 °С, а у неділю аж до +30 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 18 липня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем. 

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації