Гідрометцентр попередив про сильні дощі на заході України сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 липня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність і опадів не буде. Однак в більшості західних областей України вдень будуть помірні, місцями значні дощі і грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це у п'ятницю, 17 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 18 липня

Карта "Погода в Україні 18 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С. На заході та південному заході вночі +15...+20 °С, вдень +26...+31 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 18 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні невелика хмарність, без опадів.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі було +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 та 19 липня липня антициклон не допускатиме дощів над більшості областей України, тож буде сухо та сонячно. Вона пише, що грозові дощі будуть лише на заході і тільки ввечері 19 липня можуть дійти до Житомирщини та Вінничини.

Щодо температури повітря, то у денні години, як прогнозує Діденко, в Україні буде +24...+29 °С, і місцями +29...+31 °С.

Тим часом у Києві 18 та 19 липня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у суботу буде на рівні +25...+26 °С, а у неділю аж до +30 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.