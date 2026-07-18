Гидрометцентр предупредил о сильных дождях на западе Украины сегодня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 18 июля. В этот день ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Однако в большинстве западных областей Украины днем будут умеренные, местами значительные дожди и грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 18 июля

Карта "Погода в Украине 18 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +11...+16 °С, днем будет +22...+27 °С. На западе и юго-западе ночью +15...+20 °С, днём +26...+31 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 18 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня небольшая облачность, без осадков.

Читайте также:

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составила +11…+16 °С, днем будет +22…+27 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днём +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 и 19 июля антициклон не допустит дождей над большинством областей Украины, поэтому будет сухо и солнечно. Она пишет, что грозовые дожди будут только на западе и лишь вечером 19 июля могут дойти до Житомирской и Винницкой областей.

Что касается температуры воздуха, то в дневные часы, как прогнозирует Диденко, в Украине будет +24...+29 °С, а местами +29...+31 °С.

Между тем в Киеве 18 и 19 июля будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в субботу составит +25...+26 °С, а в воскресенье — до +30 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.