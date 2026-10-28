Церемония чествования воинов, отдавших свои жизни во время изгнания нацистов из Украины. Фото: Офис президента

В среду, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков — памятную дату, посвященную изгнанию нацистских войск с территории страны во время Второй мировой войны. Её учредили в 2009 году в честь героизма и самоотверженности украинского народа в борьбе с нацистской оккупацией.

Новини.LIVE рассказывают, как происходило изгнание нацистских войск, какие военные операции освободили украинские земли и почему историки переосмысливают эту памятную дату.

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День освобождения Украины от фашистских захватчиков: когда была установлена дата

День освобождения Украины от фашистских захватчиков был установлен указом тогдашнегопрезидента Украины Виктора Ющенко № 836/2009 от 20 октября 2009 года.

Документ предусматривал ежегодное празднование памятной даты 28 октября. Целью было почтить подвиг и самоотверженность украинского народа во время Второй мировой войны.

Как происходило изгнание нацистских оккупантов из Украины

Изгнание нацистских войск с территории Украины продолжалось с 1943 года. После поражения немецких войск под Сталинградом Красная армия перешла в наступление, а украинские земли стали одним из главных театров боевых действий на Восточном фронте.

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В феврале 1943 года советские войска заняли Харьков и ряд других городов, однако уже в марте были вынуждены отступить из-за немецкого контрнаступления. Окончательное изгнание нацистских оккупантов началось осенью того же года.

Одним из ключевых этапов стала битва за Днепр. В сентябре — декабре 1943 года советские войска форсировали реку, захватили плацдармы на её правом берегу и начали наступление на Киев.

6 ноября 1943 года столицу Украины освободили от нацистской оккупации. После этого боевые действия постепенно переместились на Правобережную Украину.

В 1944 году Красная армия провела ряд масштабных наступательных операций:

Корсунь-Шевченковская операция — в январе — феврале советские войска окружили значительную немецкую группировку на Правобережной Украине;

Крымская операция — в апреле — мае советские войска вытеснили немецкие и румынские силы с Крымского полуострова;

Одесская операция — в марте — апреле советские войска восстановили контроль над Николаевом и Одессой;

Львовско-Сандомирская операция — в июле — августе произошли масштабные бои на западе Украины, в частности на Львовском и Рава-Русском направлениях;

Карпатско-Ужгородская операция — в сентябре — октябре советские войска наступали в Карпатах и на Закарпатье.

28 октября 1944 года советские войска вышли на окраины города Чоп. Однако бои за этот населённый пункт и прилегающие территории продолжались ещё почти месяц.

Почему 28 октября считают исторически неточной датой

Несмотря на официальное установление памятной даты, историки обращают внимание на её неточность.

28 октября 1944 года не стало днём окончательного завершения нацистской оккупации всей территории современной Украины. Бои в Закарпатье продолжались до 25–26 ноября, когда немецкие войска окончательно покинули территорию региона.

Кто участвовал в изгнании нацистских войск

В борьбе с нацистскими оккупантами участвовали различные силы. Основу наступательных операций составляли регулярные советские войска, в рядах которых сражались миллионы украинцев.

В то же время на украинских землях действовали советские партизанские формирования и украинское национальное подполье, в частности Украинская повстанческая армия.

Украинцы также воевали в составе армий стран антигитлеровской коалиции на различных фронтах Второй мировой войны.

Украинские земли стали одним из наиболее пострадавших регионов Европы в результате боевых действий и оккупационной политики нацистского режима.

Празднование 28 октября связано прежде всего с памятью о людях, погибших или пострадавших во время Второй мировой войны, а также с напоминанием о трагедии нацистской оккупации и сложной истории Украины в XX веке.

Как писали Новини.LIVE, 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну, которая длилась шесть лет и охватила десятки государств. Украинские земли оказались в центре боевых действий: немецкая авиация бомбардировала Львов и другие города, а украинцы воевали в составе польской армии. 17 сентября в войну вступил СССР, чьи войска пересекли польскую границу и заняли значительную часть западноукраинских земель.

Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября 1945 года, когда представители Японии подписали Акт о капитуляции на борту американского линкора USS Missouri в Токийском заливе. До этого, в мае 1945 года, капитулировала нацистская Германия, однако боевые действия в Тихоокеанском регионе продолжались. На решение японского руководства повлияли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также вступление СССР в войну против Японии в августе 1945 года.