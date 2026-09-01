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Главная Новости дня Годовщина начала Второй мировой войны: предыстория и хронология событий

Годовщина начала Второй мировой войны: предыстория и хронология событий

Ua ru
1 сентября 2026 05:45
Годовщина начала Второй мировой войны: как началась война в 1939 году
Немецкие военные в Варшаве, которая горит на заднем плане, сентябрь 1939 года. Фото: National Archives and Records Administration

Ровно 87 лет назад, 1 сентября 1939 года, нацистская Германия напала на Польшу, положив начало крупнейшему вооруженному конфликту в истории человечества. Для украинцев эта дата также стала началом Второй мировой войны: в тот же день немецкая авиация бомбардировала Львов и другие города, а украинцы в составе Войска Польского вступили в бои против нацистских войск. Уже через две недели к войне присоединился и Советский Союз, который в соответствии с договоренностями с Берлином ввел свои войска на территорию Польши.

Новини.LIVE рассказывают, как разворачивались первые события Второй мировой войны и какую роль в них сыграла Украина.

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Что предшествовало началу войны

Одной из ключевых предпосылок Второй мировой войны стало усиление нацистской Германии и агрессивная внешняя политика Адольфа Гитлера. Немецкое руководство стремилось расширить территорию Рейха и установить контроль над значительной частью Европы.

Польща війна
Жители Лондона на разрушенных улицах города. Фото: Imperial War Museums

Важным событием накануне войны стало подписание 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и СССР — пакта Молотова—Риббентропа. Помимо официального соглашения, стороны заключили тайный протокол, в котором определили сферы влияния в Восточной Европе. Фактически Гитлер и Сталин договорились о будущем переделе территорий, в частности польского государства.

Пакт позволил Германии избежать одновременной войны с СССР на восточной границе, а Советскому Союзу — получить возможность расширить собственную сферу влияния. Уже через несколько дней после подписания соглашений Гитлер определил дату нападения на Польшу.

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1 сентября Германия напала на Польшу

На рассвете 1 сентября 1939 года немецкие войска начали вторжение в Польшу. Немецкая армия атаковала польские позиции с воздуха, моря и суши.

Одним из символов начала войны стала атака на польский гарнизон на Вестерплатте недалеко от Гданьска. Немецкий линкор "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по польским укреплениям.

В течение следующих дней немецкие войска быстро продвигались по территории Польши. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну, однако на этом этапе не начали масштабных боевых действий для помощи Польше.

Как война началась для украинцев

На момент немецкого вторжения значительная часть украинских земель входила в состав различных государств. Западноукраинские земли входили в состав Польши, а потому с первых часов войны оказались непосредственно в зоне боевых действий.

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Немецкий военнослужащий в оккупированном Киеве, сентябрь 1941 года. Фото: Bundesarchiv

1 сентября немецкая авиация бомбардировала Львов. В течение следующих недель под ударами оказались также Луцк, Станиславов (нынешний Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.

Украинцы также воевали против нацистской Германии в составе польской армии. По данным Украинского института национальной памяти, в Сентябрьской кампании 1939 года участвовали примерно 110–120 тысяч украинцев, служивших в Войске Польском. Около 8 тысяч из них погибли в течение первого месяца войны.

17 сентября СССР вступает в войну

17 сентября 1939 года Красная армия перешла советско-польскую границу и вступила на территорию Польши с востока.

Советские войска быстро заняли значительную часть западноукраинских земель. 17 сентября были захвачены, в частности, Тернополь и Ровно, на следующий день — Коломыя, Станиславов и Луцк.

Таким образом, осенью 1939 года украинские земли оказались под контролем двух тоталитарных государств — нацистской Германии и сталинского СССР. Львов в сентябре пережил двойную осаду: с запада наступали немецкие войска, а с востока — советские.

Вторая мировая война стала катастрофой для украинского народа. Война принесла Украине массовые убийства мирного населения, Холокост, депортации, принудительный труд, уничтожение городов и сел. Украинские земли стали одним из главных полей сражений между нацистской Германией и СССР после 1941 года.

Вторая мировая война завершилась лишь 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Она длилась шесть лет, охватила десятки государств и стала самым масштабным военным конфликтом в истории человечества.

Как писали Новини.LIVE, 6 августа исполнилась 81-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы, которая стала одним из самых трагических эпизодов Второй мировой войны и продемонстрировала, к каким масштабам может привести развитие военных технологий. Через несколько дней после удара по Хиросиме США атаковали Нагасаки, а уже скоро Вторая мировая война официально завершилась.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года Украина предложила России взаимно прекратить удары по гражданским целям в Черном море во время полномасштабной войны против Украины, которую развязала Россия. Однако Москва заявила, что не получала формального предложения.

Польша Германия СССР Вторая мировая война Украина
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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