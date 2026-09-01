Роковини початку Другої світової війни: як почалася війна у 1939 році

Німецькі військові у Варшаві, яка палає на задньому плані, вересень 1939. Фото: National Archives and Records Administration

Рівно 87 років тому, 1 вересня 1939 року, нацистська Німеччина напала на Польщу, розпочавши найбільший збройний конфлікт в історії людства. Для українців ця дата також стала початком Другої світової війни: того самого дня німецька авіація бомбардувала Львів та інші міста, а українці у складі Війська Польського вступили в бої проти нацистських військ. Уже за два тижні до війни долучився й Радянський Союз, який відповідно до домовленостей із Берліном увів свої війська на територію Польщі.

Новини.LIVE розповідають, як розгорталися перші події Другої світової війни та яку роль у них відіграла Україна.

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Що передувало початку війни

Однією з ключових передумов Другої світової війни стало посилення нацистської Німеччини та агресивна зовнішня політика Адольфа Гітлера. Німецьке керівництво прагнуло розширити територію Райху та встановити контроль над значною частиною Європи.

Мешканці Лондона на зруйнованих вулицях міста. Фото: Imperial War Museums

Важливою подією напередодні війни стало підписання 23 серпня 1939 року договору про ненапад між Німеччиною та СРСР — пакту Молотова—Ріббентропа. Окрім офіційної угоди, сторони уклали таємний протокол, у якому визначили сфери впливу у Східній Європі. Фактично Гітлер і Сталін домовилися про майбутній переділ територій, зокрема польської держави.

Пакт дозволив Німеччині уникнути одночасної війни із СРСР на східному кордоні, а Радянському Союзу — отримати можливість розширити власну сферу впливу. Уже за кілька днів після підписання домовленостей Гітлер визначив дату нападу на Польщу.

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1 вересня Німеччина напала на Польщу

На світанку 1 вересня 1939 року німецькі війська розпочали вторгнення до Польщі. Німецька армія атакувала польські позиції з повітря, моря та суші.

Одним із символів початку війни стала атака на польський гарнізон на Вестерплатте поблизу Гданська. Німецький лінкор "Шлезвіг-Гольштейн" відкрив вогонь по польських укріпленнях.

Протягом наступних днів німецькі війська швидко просувалися територією Польщі. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну, однак на цьому етапі не розпочали масштабних бойових дій для допомоги Польщі.

Як війна почалася для українців

На момент німецького вторгнення значна частина українських земель перебувала у складі різних держав. Західноукраїнські землі входили до Польщі, а тому безпосередньо опинилися в зоні бойових дій із перших годин війни.

Німецький військовослужбовець в окупованому Києві, вересень 1941. Фото: Bundesarchiv

1 вересня німецька авіація бомбардувала Львів. Упродовж наступних тижнів під ударами опинилися також Луцьк, Станіславів (теперішній Івано-Франківськ), Тернопіль, Дрогобич, Сарни, Яворів, Стрий та інші міста.

Українці також воювали проти нацистської Німеччини у складі польської армії. За даними Українського інституту національної пам’яті, у Вересневій кампанії 1939 року брали участь приблизно 110–120 тисяч українців, які служили у Війську Польському. Близько 8 тисяч із них загинули протягом першого місяця війни.

17 вересня СРСР вступає у війну

17 вересня 1939 року Червона армія перейшла радянсько-польський кордон і вступила на територію Польщі зі сходу.

Радянські війська швидко зайняли значну частину західноукраїнських земель. 17 вересня були захоплені, зокрема, Тернопіль і Рівне, наступного дня — Коломия, Станіславів та Луцьк.

Таким чином, восени 1939 року українські землі опинилися під контролем двох тоталітарних держав — нацистської Німеччини та сталінського СРСР. Львів у вересні пережив подвійну облогу: із заходу наступали німецькі війська, а зі сходу — радянські.

Друга світова війна стала катастрофою для українського народу. Війна принесла Україні масові вбивства цивільних, Голокост, депортації, примусову працю, знищення міст і сіл. Українські землі стали одним із головних полів битви між нацистською Німеччиною та СРСР після 1941 року.

Завершилася Друга світова війна лише 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. Вона тривала шість років, охопила десятки держав і стала наймасштабнішим воєнним конфліктом в історії людства.

Як писали Новини.LIVE, 6 серпня минула 81-а річниця атомного бомбардування Хіросіми, яке стало одним із найтрагічніших епізодів Другої світової війни та продемонструвало, до яких масштабів може призвести розвиток військових технологій. За кілька днів після удару по Хіросімі США атакували Нагасакі, а вже згодом Друга світова війна офіційно завершилася.

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