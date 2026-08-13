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Главная Новости дня Украина предложила России прекратить огонь в Черном море

Украина предложила России прекратить огонь в Черном море

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 22:05
Украина предложила России перемирие в Чёрном море
Грузовое судно выходит из порта в Черном море в Одессе. Фото: Reuters

Украина направила России предложение о взаимном прекращении атак на гражданские объекты в акватории Черного моря. Киев передал эту инициативу через третью сторону и в настоящее время ожидает ответа от Москвы. В то же время в России заявили, что не получали официального предложения о перемирии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Reuters.

Украина предложила прекратить атаки в Черном море

Украина обратилась к России с предложением взаимно прекратить атаки на гражданские цели в акватории Черного моря. По данным источника Reuters, Киев передал соответствующее предложение через третью сторону и ожидает ответа от российской стороны.

Инициатива появилась после нескольких недель усиленных ударов по судам и портам на фоне опасений относительно угроз мировой продовольственной безопасности. Украина и Россия являются значимыми игроками мирового аграрного рынка и обвиняют друг друга в усилении атак на суда, используемые для экспорта сельскохозяйственной продукции.

В то же время российская сторона не подтвердила получение официального предложения. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко еще до публикации материала Reuters заявил, что Москва не получала формального предложения о перемирии в Черном море.

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Грушко отметил, что российская сторона слышала призывы к различным мораториям и перемириям, поступавшие по разным каналам, однако официального предложения, по его словам, не получала:

"В последнее время мы слышим много призывов к различным мораториям и перемириям. Эти идеи продвигаются по разным каналам, но никаких формальных предложений мы не получали", — сказал он.

Таким образом, по данным Reuters, Украина уже передала предложение через третью сторону, тогда как Москва заявляет об отсутствии формального обращения. В настоящее время Киев ожидает ответа от России.

Удары по судам повлияли на экспорт зерна

Усиление атак также сказалось на судоходстве и украинском аграрном экспорте. Из-за опасений российских ударов многие судовладельцы перестали заходить в порты юга Одесской области, которые являются ключевыми для экспорта зерна.

В результате Украине пришлось искать альтернативные маршруты для перевозки сельскохозяйственной продукции. По данным Reuters, фактическая блокада Россией украинских черноморских портов в Одесском регионе привела к падению экспорта украинского зерна на 76% в годовом исчислении с начала августа.

В то же время новость о предложении Киева повлияла и на биржевые торги. Сентябрьский фьючерс на пшеницу Euronext BL2U6 развернулся вниз после того, как Reuters сообщило об украинской инициативе.

Аграрный сектор предупреждает о масштабных последствиях для экономики Украины, если ситуация с доступом к черноморским портам и ударами по судам будет продолжаться.

Новини.LIVE сообщили, что Силы обороны Украины атаковали военно-морскую базу и портовую инфраструктуру РФ в Новороссийске. В результате операции были поражены три российских военных корабля, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр". Также были повреждены РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия усилила атаки на морские маршруты и суда в Чёрном море, из-за чего работа украинского морского коридора фактически приостановлена. Украинские военные пытаются снизить угрозу для судоходства, в частности с помощью авиации и дронов-перехватчиков. В ВМС ВСУ отметили, что подобные кризисы уже возникали во время полномасштабной войны, и Украина находила способы их преодолеть.

Черное море обстрелы перемирие война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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