Хиросима 1945: что известно о первом атомном ударе и его последствиях спустя 81 год

Люди идут по руинам после взрыва авиабомбы, ядерный гриб. Фото: кадр из видео, Wikimedia. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 6 августа, исполняется 81 год со дня атомной бомбардировки японского города Хиросима — первого в истории случая боевого применения ядерного оружия. За считанные секунды город был почти полностью уничтожен, а десятки тысяч людей погибли или получили смертельные дозы радиации. Эта трагедия навсегда изменила ход Второй мировой войны и стала одним из самых мрачных символов человеческой истории.

Новини.LIVE рассказывают, что произошло 6 августа 1945 года, почему США применили ядерное оружие и как это повлияло на историю человечества.

Почему США применили атомную бомбу

К лету 1945 года Вторая мировая война в Европе уже завершилась капитуляцией нацистской Германии. В то же время боевые действия в Тихом океане продолжались, а Японская империя отказывалась безоговорочно капитулировать.

В США опасались, что полномасштабное вторжение на японские острова приведет к сотням тысяч жертв среди американских военных и еще большим потерям среди японского населения. Именно поэтому президент Гарри Трумэн одобрил применение нового оружия, созданного в рамках секретного "Манхэттенского проекта".

Атомный удар по Хиросиме

Утром 6 августа 1945 года американский стратегический бомбардировщик B-29 "Энола Гей" вылетел с острова Тиниан в Тихом океане. Его командиром был полковник Пол Тиббетс. В 8:15 по местному времени самолёт сбросил урановую атомную бомбу Little Boy, которая взорвалась примерно в 600 метрах над центром Хиросимы.

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Руины после удара атомной бомбы. Фото: кадр из видео

Мощность взрыва составила около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Температура в эпицентре достигала нескольких тысяч градусов, а ударная волна мгновенно разрушила почти всё в радиусе нескольких километров.

Масштабы трагедии

По разным оценкам, сразу после взрыва погибли от 70 до 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло примерно до 140 тысяч из-за ожогов, травм и лучевой болезни.

В последующие годы тысячи людей умирали от последствий радиационного облучения. Значительно возросло число случаев лейкемии, онкологических заболеваний и врождённых патологий у детей.

Около 70 % зданий города были полностью уничтожены, а ещё десятки тысяч — повреждены.

Нагасаки и окончание войны

Через три дня — 9 августа 1945 года — США применили вторую атомную бомбу Fat Man против города Нагасаки. Основной целью была Кокура, а Нагасаки — запасной. Однако из-за облачности, дыма от предыдущих бомбардировок и плохой видимости экипаж трижды пытался выйти на цель над Кокурой, но безуспешно. Из-за нехватки топлива самолёт направился к запасной цели — Нагасаки, где погодные условия позволили сбросить бомбу Fat Man. В тот же день Советский Союз начал наступление против Японии в Маньчжурии.

Масштабные разрушения в Хиросиме. Фото: кадр из видео

15 августа император Хирохито впервые обратился к японцам по радио и объявил о принятии условий капитуляции. Официальный акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора USS Missouri. Этот день считается завершением Второй мировой войны.

Хиросима сегодня

После войны город был практически полностью восстановлен. Сегодня Хиросима — современный мегаполис с населением более миллиона человек.

В центре города расположен Мемориальный парк мира и всемирно известный Купол Гэмбаку — единственное крупное сооружение, частично уцелевшее вблизи эпицентра взрыва. Оно внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Купол атомной бомбы в Хиросиме. Фото: Reuters

Ежегодно 6 августа в 8:15 в Хиросиме проходит церемония памяти. В этот момент город замирает в минуте молчания, звонят Колокола мира, а тысячи людей запускают на воду бумажные фонарики в память о жертвах трагедии.

Школьники молятся перед Кенотафом в память о жертвах атомной бомбардировки. Фото: Reuters

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки остаются единственными случаями боевого применения ядерного оружия в истории человечества. В то же время именно после этих событий началась ядерная гонка между великими державами, которая определила международную политику второй половины XX века.

Напомним, что более 30 лет назад Украина приняла решение отказаться от ядерного оружия, унаследованного после распада СССР, став первым государством, добровольно ликвидировавшим столь обширный арсенал. В обмен страна получила гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском меморандуме, однако после российской агрессии их эффективность неоднократно ставилась под сомнение. Это решение до сих пор остается одним из важнейших и наиболее дискуссионных в новейшей истории Украины.

Недавно МИД России заявил, что Украина якобы намерена обзавестись ядерным оружием, использовав это в качестве одного из пропагандистских аргументов. В Украине подчеркнули, что государство остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняет свои международные обязательства. Подобные заявления Кремля украинская сторона назвала безосновательными и направленными на оказание информационного давления.