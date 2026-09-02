Окончание Второй мировой войны: как Япония подписала капитуляцию 2 сентября 1945 года

Генерал армии США Дуглас Макартур подписывает Акт о капитуляции Японии. Фото: National Archives Identifier

Ровно 81 год назад, 2 сентября 1945 года, официально завершилась Вторая мировая война — самый масштабный и самый кровопролитный вооруженный конфликт в истории человечества. В этот день представители Японии подписали Акт о капитуляции на борту американского линкора USS Missouri. Однако путь к этому событию начался ещё за несколько месяцев до этого — после падения нацистской Германии война продолжалась в Тихом океане.

Новини.LIVE рассказывают, как завершилась Вторая мировая война и что происходило в её последние месяцы.

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Капитуляция Германии не означала окончания войны

В мае 1945 года боевые действия в Европе фактически завершились после капитуляции нацистской Германии. Однако мировая война на этом не закончилась.

Япония продолжала воевать против Соединенных Штатов и их союзников в Тихоокеанском регионе. Несмотря на огромные потери и постепенное наступление союзных сил, японское руководство не спешило соглашаться на капитуляцию.

Именно поэтому после окончания войны в Европе мир ещё несколько месяцев жил в условиях одного из самых масштабных конфликтов в истории.

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Летом 1945 года союзники требовали от Японии принять условия капитуляции. Однако ситуация кардинально изменилась после применения Соединёнными Штатами атомного оружия.

6 августа американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. По данным Национального музея Второй мировой войны в США, взрыв унес жизни примерно 80 тысяч человек непосредственно в результате атаки, а общие потери впоследствии значительно возросли.

Через три дня, 9 августа, вторая атомная бомба была сброшена на Нагасаки. В тот же период в войну против Японии вступил Советский Союз, начав наступление на японские войска в Маньчжурии.

Генерал Дуайт Эйзенхауэр отдает приказ. Фото: National Archives Identifier

В августе японское руководство начало переговоры о прекращении боевых действий. 14 августа правительство Японии согласилось принять условия союзников.

На следующий день, 15 августа по японскому времени, император Хирохито впервые обратился непосредственно к своему народу по радио. Он объявил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации.

В то же время официальная церемония капитуляции ещё не состоялась. Президент США Гарри Трумэн тогда подчеркивал, что окончательное завершение войны должно быть подтверждено формальным подписанием документа.

2 сентября 1945 года — день, когда война официально закончилась

Утром 2 сентября представители Японии прибыли на борт американского линкора USS Missouri, находившегося в Токийском заливе.

Морские пехотинцы во Второй мировой войне. Фото: National Archives Identifier

Японский министр иностранных дел Мамору Сигемицу подписал Акт о капитуляции от имени императора и правительства страны. Генерал Йосидзиро Умедзу поставил подпись от имени японского Генерального штаба.

Со стороны союзников документ принял генерал Дуглас Макартур в качестве Верховного главнокомандующего союзными силами. Свои подписи также поставили представители США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Церемония длилась менее получаса, однако именно она стала официальной точкой в Второй мировой войне. Документ провозглашал полную капитуляцию японского командования и всех японских вооруженных сил.

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