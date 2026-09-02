Завершення Другої світової війни: як Японія підписала капітуляцію 2 вересня 1945 року

Генерал армії США Дуглас Макартур підписує Акт про капітуляцію Японії. Фото: National Archives Identifier

Рівно 81 рік тому, 2 вересня 1945 року, офіційно завершилася Друга світова війна — наймасштабніший і найкривавіший збройний конфлікт в історії людства. Цього дня представники Японії підписали Акт про капітуляцію на борту американського лінкора USS Missouri. Проте шлях до цієї події розпочався ще за кілька місяців до того — після падіння нацистської Німеччини війна продовжувалася в Тихому океані.

Новини.LIVE розповідають, як завершилася Друга світова війна та що відбувалося в її останні місяці.

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Капітуляція Німеччини не означала завершення війни

У травні 1945 року бойові дії в Європі фактично завершилися після капітуляції нацистської Німеччини. Однак світова війна на цьому не закінчилася.

Японія продовжувала воювати проти Сполучених Штатів та їхніх союзників у Тихоокеанському регіоні. Попри величезні втрати та поступовий наступ союзних сил, японське керівництво не поспішало погоджуватися на капітуляцію.

Саме тому після завершення війни в Європі світ ще кілька місяців жив в умовах одного з наймасштабніших конфліктів в історії.

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Улітку 1945 року союзники вимагали від Японії прийняти умови капітуляції. Однак ситуація кардинально змінилася після застосування Сполученими Штатами атомної зброї.

6 серпня американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму. За даними Національного музею Другої світової війни у США, вибух забрав життя приблизно 80 тисяч людей безпосередньо внаслідок атаки, а загальні втрати згодом значно зросли.

Через три дні, 9 серпня, друга атомна бомба була скинута на Нагасакі. Того ж періоду у війну проти Японії вступив Радянський Союз, розпочавши наступ проти японських сил у Маньчжурії.

Генерал Дуайт Ейзенхауер віддає наказ. Фото: National Archives Identifier

У серпні японське керівництво почало переговори щодо припинення бойових дій. 14 серпня уряд Японії погодився прийняти умови союзників.

Наступного дня, 15 серпня за японським часом, імператор Хірохіто вперше звернувся безпосередньо до свого народу по радіо. Він оголосив, що Японія приймає умови Потсдамської декларації.

Водночас офіційна церемонія капітуляції ще не відбулася. Президент США Гаррі Трумен тоді наголошував, що остаточне завершення війни має бути підтверджене формальним підписанням документа.

2 вересня 1945 року — день, коли війна офіційно завершилася

Вранці 2 вересня представники Японії прибули на борт американського лінкора USS Missouri, який перебував у Токійській затоці.

Морські піхотинці у Другу світову війну. Фото: National Archives Identifier

Японський міністр закордонних справ Мамору Сіґеміцу підписав Акт про капітуляцію від імені імператора та уряду країни. Генерал Йосідзіро Умедзу поставив підпис від імені японського Генерального штабу.

З боку союзників документ прийняв генерал Дуглас Макартур як Верховний головнокомандувач союзних сил. Свої підписи також поставили представники США, Китаю, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії.

Церемонія тривала менш як пів години, однак саме вона стала офіційною крапкою у Другій світовій війні. Документ проголошував повну капітуляцію японського командування та всіх японських збройних сил.

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