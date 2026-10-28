Церемонія вшанування воїнів, які віддали свої життя під час вигнання нацистів з України. Фото: Офіс президента

У середу, 28 жовтня, в Україні відзначають День визволення України від фашистських загарбників — пам’ятну дату, присвячену вигнанню нацистських військ із території країни під час Другої світової війни. Її встановили у 2009 році для вшанування героїзму та жертовності українського народу в боротьбі з нацистською окупацією.

Новини.LIVE розповідають, як відбувалося вигнання нацистських військ, які військові операції звільнили українські землі та чому історики переосмислюють цю пам’ятну дату.

Реклама

День визволення України від фашистських загарбників: коли встановили дату

День визволення України від фашистських загарбників встановили указом тодішнього президента України Віктора Ющенка №836/2009 від 20 жовтня 2009 року.

Документ передбачав щорічне відзначення пам’ятної дати 28 жовтня. Метою було вшанування подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни.

Як відбувалося вигнання нацистських окупантів з України

Вигнання нацистських військ із території України тривало від 1943 року. Після поразки німецьких військ під Сталінградом Червона армія перейшла в наступ, а українські землі стали одним із головних театрів бойових дій на Східному фронті.

Читайте також:

У лютому 1943 року радянські війська зайняли Харків та низку інших міст, однак уже в березні були змушені відступити через німецький контрнаступ. Остаточне вигнання нацистських окупантів розпочалося восени того ж року.

Одним із ключових етапів стала битва за Дніпро. У вересні — грудні 1943 року радянські війська форсували річку, захопили плацдарми на її правому березі та розпочали наступ на Київ.

6 листопада 1943 року столицю України звільнили від нацистської окупації. Після цього бойові дії поступово перемістилися на Правобережну Україну.

У 1944 році Червона армія провела низку масштабних наступальних операцій:

Корсунь-Шевченківська операція — у січні — лютому радянські війська оточили значне німецьке угруповання на Правобережній Україні;

Кримська операція — у квітні — травні радянські війська витіснили німецькі та румунські сили з Кримського півострова;

Одеська операція — у березні — квітні радянські війська відновили контроль над Миколаєвом та Одесою;

Львівсько-Сандомирська операція — у липні — серпні відбулися масштабні бої на заході України, зокрема на Львівському та Рава-Руському напрямках;

Карпатсько-Ужгородська операція — у вересні — жовтні радянські війська наступали в Карпатах і на Закарпатті.

28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на околиці міста Чоп. Проте бої за цей населений пункт та прилеглі території тривали ще майже місяць.

Чому 28 жовтня вважають історично неточною датою

Попри офіційне встановлення пам’ятної дати, історики звертають увагу на її неточність.

28 жовтня 1944 року не стало днем остаточного завершення нацистської окупації всієї території сучасної України. Бої на Закарпатті тривали до 25–26 листопада, коли німецькі війська остаточно залишили територію регіону.

Хто брав участь у вигнанні нацистських військ

У боротьбі з нацистськими окупантами брали участь різні сили. Основу наступальних операцій становили регулярні радянські війська, серед яких воювали мільйони українців.

Водночас на українських землях діяли радянські партизанські формування та українське національне підпілля, зокрема Українська повстанська армія.

Українці також воювали у складі армій країн антигітлерівської коаліції на різних фронтах Другої світової війни.

Українські землі стали одним із найбільш постраждалих регіонів Європи внаслідок бойових дій та окупаційної політики нацистського режиму.

Вшанування 28 жовтня пов’язане передусім із пам’яттю про людей, які загинули або постраждали під час Другої світової війни, а також із нагадуванням про трагедію нацистської окупації та складну історію України у XX столітті.

Як писали Новини.LIVE,1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу, розпочавши Другу світову війну, яка тривала шість років і охопила десятки держав. Українські землі опинилися в центрі бойових дій: німецька авіація бомбардувала Львів та інші міста, а українці воювали у складі польської армії. 17 вересня у війну вступив СРСР, чиї війська перетнули польський кордон і зайняли значну частину західноукраїнських земель.

Друга світова війна офіційно завершилася 2 вересня 1945 року, коли представники Японії підписали Акт про капітуляцію на борту американського лінкора USS Missouri в Токійській затоці. До цього, у травні 1945 року, капітулювала нацистська Німеччина, однак бойові дії в Тихоокеанському регіоні тривали. На рішення японського керівництва вплинули атомні бомбардування Хіросіми й Нагасакі та вступ СРСР у війну проти Японії в серпні 1945 року.