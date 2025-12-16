Эксперт объяснил, как Украина меняет современную войну

Украинские военные с беспилотником. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Полномасштабное вторжение России превратило Украину в полигон, где в реальном времени проверяют на практике многодоменное сдерживание — то, что годами существовало только в военных концепциях. Ключевой вопрос заключается в том, успевает ли Запад меняться так же быстро, как растет российская угроза, и готова ли Европа строить собственную систему обороны без иллюзий относительно роли США.

Об этом пишет дипломат, исследователь и эксперт по многодоменной обороне, PhD Густав Отто в колонке для Новини.LIVE.

Украинский военный управляет БпЛА. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Что изменилось после 2022 года

Эксперт объясняет, что после завершения Холодной войны западные демократии привыкли учиться на "управляемых" конфликтах: Балканы, операции против террористических группировок, миротворческие миссии в хрупких государствах. Риски были реальными, но не выглядели как угроза самому существованию евроатлантического сообщества.

По мнению Отто, Украина все это сломала. По его словам, второе вторжение России в 2022 году стало моментом, когда в европейских столицах вдруг увидели не "очередной кризис на периферии", а наглую, демонстративную агрессию ядерной державы посреди континента.

Ответ был беспрецедентным — страны НАТО и партнеры включили военно-промышленные комплексы на максимальную мощность, начали массово передавать оружие и так же массово учиться на собственных ошибках.

"Многодоменность перестала быть академическим термином. Украинская ПВО, собранная из Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и модернизированных советских систем, продемонстрировала это очень конкретно, когда весной 2023 года впервые перехватила "Кинжал", который Кремль годами рекламировал как "неперехватное" гипероружие", — отметил эксперт.

В частности, он добавил, что после волн комбинированных ракетно-дронных ударов стало очевидно: только интегрированная воздушно-космическая оборона, которая опирается на спутниковые данные, сеть сенсоров и гибкое управление, способна держать удар.

Исследователь отмечает, что параллельно аналитики уже описывают Украину как первую войну, где фронт фактически "прозрачный": коммерческие спутниковые снимки, Starlink, открытые источники и тысячи разведывательных дронов сшиваются в единую картину поля боя почти в реальном времени.

По его словам, для союзников это не абстракция, а ежедневный опыт, который заставляет по-новому смотреть на роль космоса, киберпространства и тактического звена в сдерживании ядерной державы.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Почему Запад отстает — от концепций до реального производства

Густав Отто отмечает, что парадокс в том, что на уровне концепций НАТО и ЕС мыслят очень современно. Слабое место начинается не в доктринах, а на складах, производственных линиях и в кабинетах закупщиков.

Самый яркий пример — европейское обещание поставить Украине миллион 155-мм снарядов до марта 2024 года. Политическое решение было принято быстро, но на момент дедлайна удалось отгрузить лишь чуть больше половины обещанного объема. Как известно, достичь миллиона смогли только в конце года.

На этом фоне Чешская Республика запустила собственную "обходную" инициативу: скоординировала взносы более десятка государств, нашла на мировом рынке сотни тысяч артиллерийских снарядов и создала канал, который начал закрывать дефицит для ВСУ быстрее, чем громоздкие механизмы коллективных закупок ЕС.

Средняя по размеру страна продемонстрировала, что гибкая политика и смелая бюрократия иногда эффективнее формально большего, но инертного оборонного комплекса.

Страны, которые десятилетиями вкладывались в танковые флоты, теперь вынуждены честно спрашивать себя, какую роль бронетехника играет в условиях насыщенного дронами поля боя. Многие армии уже вкладываются в противотанковые системы и РЭБ, но там, где сильны танковые лобби и традиции, изменения идут медленно.

Военно-промышленные гиганты любят дорогие платформы с длинными циклами обслуживания и сервисными контрактами на десятилетия, а не малых производителей дронов, сенсоров или софта, которые дают эффект на фронте "сейчас", но не гарантируют многолетних прибылей.

"Наконец, нестабильность американского политического курса — от изоляционистских рефлексов до затяжных споров в Конгрессе — порождает вопрос доверия к долгосрочным обязательствам США. Это кажется далеким от окопов, но напрямую влияет на темпы запуска производственных линий, подписания контрактов и планирования инвестиций в новые технологии", — объясняет эксперт.

Воины ВСУ на поле боя. Фото: Генштаб/Facebook

Дальнобойное оружие и ПВО — что ломает российскую стратегию

Густав Отто отмечает, что Украина уже показала, что каждая новая способность мгновенно меняет конфигурацию поля боя. Появление HIMARS в 2022 году позволило уничтожить десятки российских складов боеприпасов в глубине фронта и заставило армию РФ переформатировать логистику, отодвигая депо дальше от линии соприкосновения.

Далее — крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP и другие дальнобойные средства. Удар по штаб-квартире Черноморского флота в Севастополе, а также серия атак по кораблям и базам в Крыму показали, что глубокий тыл противника перестает быть "священной территорией".

Под давлением комбинированных ракетных и дроновых ударов Россия была вынуждена выводить значительную часть флота из Севастополя в Новороссийск и другие порты, а в публичных оценках Черноморский флот все чаще называют "функционально неактивным".

Та же логика работает и в воздухе. Когда интегрированная ПВО научилась сбивать "Кинжалы" и комбинированные пакеты дронов и ракет, российские планировщики вдруг увидели, что даже самые новые системы не гарантируют им преимущества.

Каждое решение Запада — от передачи дальнобойных ракет до развертывания новых систем ПВО — уменьшает пространство для шантажа, сжимает мнимую "зону безнаказанности" и подталкивает Москву к оборонительной позиции.

По мнению эксперта, проблема в том, что эти решения принимаются медленно и осторожно, тогда как Россия и Китай не стесняются в быстром тестировании и масштабировании новых средств.

"Запад слишком долго довольствовался "скромной" поддержкой Украины, ограничивая дальность и темп передачи ценнейших систем. Это оттягивает момент, когда Москва окончательно потеряет возможность диктовать условия, опираясь на угрозу силой", — резюмировал Густав Отто.

