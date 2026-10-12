Психолог объяснила, как распознать психическое истощение, вызванное обстрелами

Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Психолог благотворительного фонда "Голоса детей" Екатерина Рудник рассказала, как позаботиться о себе на фоне постоянных российских обстрелов. Она объяснила, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы понять, что нужно обратиться за помощью.

Об этом Екатерина Рудник рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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Забота о себе на фоне российских атак

Рудник рассказала, что психика человека может адаптироваться к чему угодно, включая взрывы и постоянную опасность.

"Вопрос в том, как долго приходится в таких условиях жить. И вот, если говорить в целом о нервной системе, она привыкает к тому, в каких условиях находится в течение длительного времени, и для неё это становится нормой. Соответственно, если мы долго живем в стрессе, для нас становится нормой жить в стрессе", — говорит она.

В то же время это не означает, что человек перестает бояться или исчезает опасность.

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Часто на вопрос "Как дела?" люди отвечают: "Нормально".

"Но вот я, наверное, всегда опираюсь на то, что, например, если вы приходите домой и спрашиваете ребенка: "Как дела?", а ребенок отвечает: "Нормально". И здесь возникает вопрос: достаточно ли вам этого ответа? Видите ли вы, что ребенок как-то изменился — его физическое или эмоциональное состояние, что он, возможно, более остро реагирует на любые замечания", — отмечает психолог.

По ее словам, важно обращать внимание не только на то, что человек говорит, но и на то, как он себя ведёт, поскольку тело всегда честно. В частности, речь идет о быстрой речи, расфокусированном взгляде, растерянности. После этого стоит поинтересоваться подробнее.

Сколько людей обращаются за помощью?

Рудник отметила, что сейчас все слои населения обращаются за помощью.

"Сейчас очень много обращений от подростков и взрослых. На самом деле, особенно, наверное, в последний месяц у нас в фонде "Голоса детей" очень много запросов, мы даже не успеваем их реально обрабатывать", — рассказала она.

Люди обращаются с тревожностью, депрессией, проблемами со сном. Рудник говорит, что это такие обращения, когда граждане не могут функционировать физически и им трудно сосредоточиться.

Почему одни люди после пережитого стресса быстро возвращаются к своим делам, а другим требуется очень много времени, чтобы прийти в себя?

Психолог отметила, что каждый человек индивидуален, поэтому и психика у всех разная.

"Для кого-то собраться, адаптироваться, быстро справиться с делами — это норма, а кому-то нужно больше времени. Но здесь важно понимать, что если человек снаружи выглядит сдержанным, уверенным, что он там хорошо функционирует, хорошо выглядит, то это вовсе не означает, что он за это не платит", — говорит Рудник.

По её словам, длительный стресс влияет на всех одинаково, но каждый реагирует по-своему.

Как ожидания влияют на истощение психики?

Когда люди живут в постоянном стрессе, это сказывается на психике.

"Здесь я всегда говорю, даже когда работаю с клиентами, о том, что если ты понимаешь, что может быть массированный обстрел, важно иногда позаботиться о себе заранее. То есть, если есть возможность, у вас есть хорошее укрытие, вы знаете, что точно планируется обстрел, организуйте себе таким образом место, чтобы вы уже шли туда ночевать. То есть не ходить посреди ночи", — рассказала она.

Очень важно следить за своим физическим состоянием. Если ухудшается концентрация внимания, если появляется повышенная раздражительность и прочее, то на это стоит обратить внимание и сделать перерыв. В такие моменты важно заботиться о себе.

Если есть возможность хотя бы время от времени, то стоит уезжать куда-нибудь в более безопасное место просто поспать и расслабиться.

"И, наверное, важный признак того, что нужно уже обратить внимание, — это, конечно, когда есть опасность, тело мобилизуется. Но если вы видите, что ситуация уже закончилась, вроде бы всё в порядке, а тело по-прежнему не расслабляется, вы не можете успокоиться, то это уже тот сигнал, на который очень важно обращать внимание и не игнорировать", — добавила психолог.

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