Психологиня пояснила, як розпізнати виснаження психіки через обстріли

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Психологиня благодійного фонду "Голоси дітей" Катерина Рудник розповіла, як попіклуватися про себе на тлі постійних російських обстрілів. Вона так пояснила маркери, на які необхідно звернути увагу, що варто звернутися за допомогою.

Про це Катерина Рудник розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Піклування про себе на тлі російських атак

Рудник розповіла, що психіка людини може адаптуватися до будь-чого, включаючи вибухи та постійну небезпеку.

"Питання того, наскільки довго приходиться в цьому жити. І от якщо ми говоримо взагалі про нервову систему, вона звикає до того, в чому вона перебуває тривалий час, і для неї це стає нормою. Відповідно, якщо ми довго живемо в стресі, для нас стає нормою жити в стресі", — каже вона.

Водночас це не означає, що людина перестає лякатися або зникає небезпека.

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Часто на запитання "Як справи?" люди відповідають: "Нормально".

"Але от я напевно завжди опираюся на те, от, наприклад, якщо ви приходите додому і запитуєте дитину: "Як справи?", а дитина: "Нормально". І тут питання, чи вам достатньо цієї відповіді. Чи ви бачите, що там дитина якось змінилася, її фізичний стан, емоційний, вона, можливо, там якось реагує більш гостро на будь-які зауваження", — зазначає психологиня.

За її словами, важливо дивитися не лише на те, що людина говорить, а й на те, як вона себе поводить, оскільки тіло завжди чесне. Зокрема, йдеться про швидкий говір, розфокусований погляд, розгубленість. Після цього варто більше розпитати.

Скільки людей звертаються за допомогою?

Рудник зазначила, що наразі всі верстви населення звертаються за допомогою.

"Дуже багато зараз звертається підлітків, дорослих людей. Насправді особливо напевно останній місяць у нас в фонді "Голоси дітей" запитів дуже багато, ми навіть не встигаємо їх реально опрацьовувати", — розповіла вона.

Люди звертаються із тривожністю, депресією, поганим сном. Рудник каже, що це такі запити, коли громадяни не можуть функціонувати фізично та їм важко концентрувати увагу.

Чому одні люди після тривоги швидко повертаються до справ, а інші ще дуже довго починають відновлюватися?

Психологиня зазначила, що кожна людина є індивідуальною, тому і психіка у всіх різна.

"Для когось зібратися, адаптуватися, швидко поробити справи — це норма, а для когось потрібно більше часу. Але тут важливо розуміти, що якщо людина ззовні виглядає стриманою, впевненою, що вона там добре функціонує, має гарний вигляд, то це зовсім не означає, що вона за це не платить", — каже Рудник.

За її словами, тривалий стрес впливає на всіх однаково, але кожен по-різному реагує.

Як очікування впливає на виснаження психіки?

Коли люди живуть в постійному стресі, воно має вплив на психіку.

"Тут я завжди кажу, навіть коли працюю з клієнтами, про те, що якщо ти там розумієш, що може бути масований обстріл, важливо інколи попіклуватися про себе наперед. Тобто якщо є можливість, у вас є хороше укриття, ви знаєте, що точно планується обстріл, організувати собі таким чином місце, щоб ви вже йшли туди ночувати. Тобто не ходити серед ночі", — розповіла вона.

Дуже важливо дивитися на свою тілесність. Якщо погіршується концентрація уваги, якщо є більша дратівливість та інше, то на це варто звернути увагу та призупинитись. У такі моменти важливо про себе піклуватися.

Якщо є можливість хоча б час від часу, то варто виїжджати кудись в більш безпечне місце просто поспати та розслабитися.

"І напевно, що такий важливий маркер того, що потрібно вже звертати увагу, це, зрозуміло, коли є небезпека, тіло мобілізується. Але якщо ви бачите, що вже ситуація завершилась, вже ніби все добре, а тіло далі не розслабляється, ви не можете далі себе заспокоїти, то це вже такий маркер, на який важливо прям дуже звертати увагу і не ігнорувати", — додала психологиня.

Як писали Новини.LIVE, 12 жовтня російські окупанти завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівка та торгівельний центр. Ворог вбив одну людину.

Крім того, загарбники атакували північ Житомирщини. Під ударом Росії опинилися обʼєкти залізничної інфраструктури. Внаслідок ударів сталися пожежі.