Как не сойти с ума после российского обстрела: интервью с психологом

Последствия российского обстрела в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Каждый российский обстрел оставляет психологическую травму. На пятый год большой войны инстинкт самосохранения исчезает, и мы остаемся в кроватях даже во время удара "Цирконами". Российское ИПСО давит на ментальное состояние, а "вина выжившего" не дает возможности реализовывать желания.

Как не потерять здравый смысл узнавала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык у психолога, доктора философских наук и директора психологического центра "ДиЛенД" Елены Бортниковой.

Россия продолжает атаковать украинские города. Столица за последнюю неделю переживала уже два массированных обстрела. Поэтому хочется узнать, как нам справиться с этим постоянным страхом и стрессом. Что переживает наша психика, когда за окном раздаются взрывы?

На самом деле, то, что с нами происходит, это необычный стресс — это дистресс. Когда мы слышим обстрелы, когда мы слышим даже, как работает ПВО, или когда мы слышим звук пролетающей ракеты, мы можем или замирать, панически бежать, хаотично собирать вещи, совершать нелогичные действия.

Почему это происходит? В момент опасности активируется рептильный мозг, амигдала. Мозг, который есть у всех живых существ. Он отвечает именно за реакцию "бей, беги или замри". Мы можем замирать и это нормально, застыть в коридор. Можем ругаться. Это будет реакция "бей". Ругаться на систему, на ракеты, на врага.

Когда возвращается способность аналитически мыслить, надо вспомнить о самопомощи. Животные после стресса, трясутся. Стряхивают со своего тела как воду и таким образом помогают своей психике стабилизироваться.

Читайте также:

Нам можно потрясти конечности: руки, ноги. Можно попрыгать, просто подняться на носочки и резко так опускаться, чтобы в теле произошла вибрация. Именно через эту вибрацию идет стабилизация парасимпатической системы для того, чтобы психика пришла в равновесие. В этом состоянии мы не можем действовать на психику через слова. Она не услышит. Это примерно как человеку, который нервничает, сказать "успокойся". Будет совершенно противоположный эффект. Но мы через тело даем себе эффект успокоения, или наоборот выброса этого адреналина через резкие движения, отжимания, приседания. 10 минут минут такой интенсивной работы с телом будут гораздо эффективнее часа самоанализа.

Психолог Елена Бортникова. Фото: Новини.LIVE

Большая война продолжается уже 5 год. И лично я часто ловлю себя на мысли во время обстрелов: "Не пойду в укрытие, если умирать то уже в своей постели"? Почему появляется такая мысль, куда делся инстинкт самосохранения?

Это хроническая усталость, эмоциональная перегрузка. Потому что мы уже все на уровне социума поняли, что живем в марафоне. К сожалению, в марафоне войны. Это состояние апатии, которое предшествует депрессии. Когда мы говорим об обеспечении безопасности для себя и для своих близких, здесь должен быть тоже просто технически обусловленный алгоритм.

Есть сигнал тревоги, существует алгоритм действий: поднялись, собрались, пошли в укрытие. И делать это не потому, что есть настроение или нет. Надо понимать, мы живы для этого мира, для себя и для своих родных, можем сделать гораздо больше, чем сейчас рисковать. Если настроение "не пойду в укрытие" постоянно, то надо разобраться, нет ли признаков депрессии. Ее запускать не стоит, она редко, когда сама проходит.

Российские ракеты и дроны убивают наших людей ежедневно. Часто среди погибших - наши коллеги, соседи, друзья, родные. Что делать с чувством стыда, с навязчивой мыслью, что "мои друзья погибли, а я снова выжил"?

Это, к сожалению, классическое явление, которое сопровождает все войны — "вина выжившего". Человек чувствует вину за то, что он выжил, а те, кого он знал, умерли. Он чувствует стыд за то, что может жить, имеет поводы радоваться жизни. Однако, не делает этого или ограничивает себя.

Когда мы ограничиваем себя и не даем себе жить полноценно, то лучше не делаем ни тем, кто уже не с нами, ни себе, ни для своих своих потомков. Лучшее, что мы можем сделать - это продолжать жить, нести за собой память о тех, кто больше не с нами.

Через 100 лет меня на этом свете не будет. Вас возможно тоже. Это значит, что нам осталось в лучшем случае несколько десятков лет. От нас зависит, насколько они будут качественными, чем они будут наполнены.

Следующие годы мы унесем за собой память тех, кого уже с нами нет, эта память будет жить. Мы видим это переименование улиц, городов, издание книг или публикация альбомов, фотографий, песен тех людей, которые не успели это сделать при жизни.

Журналистка Анна Сирык и психолог Елена Бортникова. Фото: Новини.LIVE

Накануне российских обстрелов мы видим активное включение российского ИПСО, фейков, сообщений о предстоящей атаке. Как эта информационная пропаганда Кремля влияет на нашу психику?

Их цель - нас эмоционально дестабилизировать. Ввести нас в ощущение токсичной вины, ощущение беспомощности, бессилия. Когда человек без фильтров потребляет всю информацию, которая идет из многих каналов, то постепенно формируется ощущение тотального разочарования, желание "сложить лапки". Это и есть цель врага.

Они могут не попасть в нас оружием, но стремятся попасть в наше сознание, расшатать нашу психику. Необходимо соблюдать информационную гигиену. Иметь три проверенных медиа, но и их не просматривать каждые 10 минут. Выделить время, например, полчаса утром и 15 минут вечером.

После тяжелой ночи очень хочется вернуть контроль над своим телом и над своим умом. Возможно, есть какие-то телесные практики, которые могли бы помочь нам выживать во время войны?

Практика, которая применяется во всем мире, касается дыхания. Вдох и выдох в соотношении один к двум. Если на 3 секунды у нас вдох, то на 6 секунд выдох. Это дает команду нашей нервной в системе затормозиться, успокоиться. Три-четыре повторения творят чудо и мы возвращаемся в стабильное состояние.

Если мы понимаем, что перенервничали, то можно накрыть себя чем-то тяжелым. Тяжелым одеялом или пальто, даже если это лето. Почувствовать вроде бы объятия, если нет физически человеческого человека рядом. Почувствовать на своем теле определенную приятную тяжесть. Это тоже дает психике успокоение.

Для восстановления хорошо работает техника "Майндфулнес" (осознанность). Это действие в состоянии тотального осознания. Например, была тревога, очень беспокойная ночь. Четыре утра, мы видим отбой тревоги, а нас как будто трясет. Можно просто босиком встать на пол, сделать шаги по коридору, комнате, максимально сосредотачиваясь на ощущениях в своих стопах. Как пятка касается пола, как носочки касаются пола, одна за другой. Побыть в этом 20 секунд для полного погружения в свои ощущения. Это дает необходимую стабилизацию. Сигнал психике — "сейчас мы в безопасности".

Разговор о восстановлении после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

А если говорить именно о долгосрочной перспективе. Как полностью восстановить наш ресурс?

Я бы лучше вообще слово "ресурс" потихоньку убирала, оно начинает раздражать общество. К сожалению, в состоянии военного марафона полноценного восстановления не стоит ожидать. Сейчас оно состоит из капелек, постепенное исцеление. Это те вещи, которые мы можем контролировать и себе позволить. Это прогулка по парку, например.

Важно не ожидать от себя безумную радость от этой прогулки, или чашечки кофе, или вкусного пирожного. Просто дать себе осознать, что это приятно. И я себе дарю это удовольствие. Обнять ребенка, посмотреть домашнего любимца, почитать книгу. Это пазлы в нашу копилку восстановления. Мы должны наполнять ее во времена войны.

Напомним, мы рассказывали, как изменилось ментальное состояние украинцев за 4 года большой войны. Также объяснили, почему не стоит искать у себя симптомы ОКР.

Ранее мы рассказывали, как Кремль распространяет фейки об Украине в Европе. Подконтрольные ресурсы обвиняют нашу страну в "энергетическом терроризме"