Улучшится ли ментальное состояние украинцев после войны и что делать с ПТСР - интервью

Четыре года большой войны стали вызовом для ментального состояния украинцев. Депрессия, ОКР, панические атаки, тревожность — стали не сложными случаями, а знакомыми словами даже для подростков. Мы попытались выяснить, как трансформировалось психическое состояние граждан с начала полномасштабного вторжения и есть ли надежда, что станет легче после завершения войны.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с психологом, доктором философских наук и директором психологического центра "ДиЛенД" Еленой Бортниковой.

Украинцы находятся в состоянии хронической травматизации из-за войны

Медицинская система HELSI провела опрос в начале этого года о ментальном состоянии украинцев. Результаты достаточно негативные — только 4 процента граждан описывают свое состояние как "очень хорошее". Как по вашему мнению изменилось психологическое состояние украинцев за 4 года большой войны?

За эти 4 года украинцы пережили много нагрузки. Сейчас мы находимся в состоянии хронической травматизации, которая вызвана очень мощными стрессовыми факторами. Когда мы говорим о событиях февраля 2022 года — это была фаза острого шока. Люди чувствовали надежду, что это быстро пройдет. Попадали в одну из трех реакций: бей, беги, замри.

Потом мы говорим о фазе истощения и потерь. Когда мы все поняли, что это быстро не завершится и включился процесс выживания.

Далее наступила фаза адаптации и функционирования. В частности, мы с коллегами поняли, что должны задействовать свои профессиональные инструменты. Помогать людям пережить эти тяжелые события.

Следующая фаза — психологическая нагрузка. Речь идет о периоде — конец 2023-начало 2024 года. Когда мы уже поняли, что полномасштабное вторжение продолжается и оно не останавливается. Как результат физического истощения — кто-то начинает переживать панические атаки, у кого-то из-за усталости наступает эмоциональное выгорание или депрессия, у других повышается тревожность. Она может проявляться в виде фобий или общего тревожного фона. Кто-то впадает в прокрастинацию, бездействие и это все очень индивидуально.

Психолог и доктор философских наук Елена Бортникова. Фото: скриншот

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% взрослых украинцев в течение 2025 года сталкивались с тревогой, депрессией или сильным стрессом. Какие факторы становятся триггерами для украинцев?

Главным критерием — является состояние неопределенности и отсутствие контроля. Если раньше, еще 10 лет назад мы понимали, что зима приходит и в городах есть отопление, в селах есть чем отапливать, у нас есть доступ к воде. Наши базовые потребности были удовлетворены. Эта заканчивающаяся зима была тотально неопределенной и с полным отсутствием контроля. Мы не знали, когда нам можно приготовить еду, если дома все на электричестве, как согреть ребенка. Когда мы не можем проконтролировать, не уверены, наступит ли утро, будет ли возможность помыть голову и вообще еще будет ли эта голова. Такая маленькая мелочь может спровоцировать истощение. Если эта ситуация повторяется, то она фактически создает состояние хронической опасности. Эта неопределенность и потеря базового контроля очень подкосила нас всех.

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С какими запросами за последний год чаще всего обращаются граждане? Что беспокоит больше всего?

Основная часть — это тревожность, депрессивность, проявления ОКР, прокрастинация и перефекционизм. Людям хочется сделать все идеально, очень хорошо, но не хватает ресурса и возможностей.

Также это вопрос самоценности. Он очень сильно подорвался за эти четыре года. Человек может чувствовать, что он проседает на работе, проседает в отношениях, каким-то образом начинает чувствовать пренебрежение к себе или к партнеру. Это запросы, которые на сегодняшний день очень часто звучат у тех людей, кто остался в Украине. У тех, кто уехал — травма потери дома.

Обмен военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Российские обстрелы, взрывы, звуки "шахедов" — это все оставляет пятна на нашей психике. По данным мониторинга Gradus Research, признаки ПТСР испытывают почти 50 процентов опрошенных респондентов за прошлый год. Как распознать расстройство и насколько оно страшно для нас?

На самом деле ПТСР формируется не у всех. Если мы говорим, что 10 человек столкнулись со стрессом, то только у 3 из них может развиться посттравматическое расстройство.

ПТСР может быть отложенным. Он может быть реакцией на острый или длительный стресс, а может быть комплексный, когда было много травм. Когда травмы стали слишком большими для конкретной психики. Тогда человек может столкнуться с ужасными сновидениями, кошмарами, флешбеками, с невозможностью урегулировать собственные проявления эмоций: слезы, крик, неконтролируемая агрессия. Но ПТСР развивается не у всех. Не у всех, кто возвращается из зоны боевых действий, кто читает новости, или кто уехал, или кто остается здесь.

Однако, если он есть, то вы нуждаетесь в диагностике, опросе. Достаточно опасно ставить себе диагнозы самостоятельно, например, с чатом "Джипити" или искусственным интеллектом. Опасно заниматься самолечением. Лучше всего — обратиться к специалисту, хотя бы для диагностики, чтобы иметь контроль и узнать, что происходит. Уже потом принимать решение, что с этим делать.

Что делать, если чувствуешь, что ты не в порядке? Какие должны быть первые шаги, чтобы улучшить свое ментальное здоровье?

Если есть хорошая саморефлексия и человек может самостоятельно ответить на вопрос "почему мне грустно?", то это уже 90% гарантии, что он может справиться с этим сам. Как правило, проблема в том, что люди не могут назвать, что они чувствуют и тем более объяснить, почему они так себя чувствуют. В таком случае очень помогает свободное письмо. Когда мы задействуем механику, наш мозг работает намного качественнее. Мы получаем ответы даже в процессе этого написания. Я сажусь и пишу, что я сейчас чувствую. Без критики, без оценивания. Затем я сажусь и могу прочитать. Как правило, в этом письме есть триггер, который вызывает мое плохое настроение.

Когда у нас критическое событие, то тут на помощь приходят — ресурсы. У каждого человека есть свой список ресурсных активностей. Это может быть контакт с водой, зажигание свечи, прогулка на улице. Ресурсы могут быть как маленькие, так и очень мощные. Наша психика — это, как гаджет, который нуждается в зарядке. Мы можем зарядное устройство вставить на несколько минут, а можем на всю ночь. Так же в процентном значении ресурсы дают нам восстановление и компенсацию для обретения баланса между триггерами и хорошим настроением.

Дети занимаются на уроках рисования в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Также интересны данные полученные в прошлом году Киевским международным институтом социологии. Хотя 75% опрошенных украинцев недовольны своей жизнью, а 65% испытывают высокий уровень тревоги, 62% все же находят значительный смысл в том, чем занимаются. Как объяснить эту ситуацию? Украинцы уставшие, недовольные, но мотивированные работать на страну?

Удовлетворенность или неудовлетворенность лежит в одном поле ценностей, а смысл — в другом. Это как 2D и 3D. Это что-то похожее на оцифрованную мечту. Есть мечта "создать лучшее будущее". Какова моя роль здесь? Разбиваем на цели и сохраняем смысл. Медленно воплощаем мечту в жизнь. Поэтому люди могут чувствовать какое-то недовольство, но при этом чувствовать смысл того, что они делают и как они делают. Благодаря этому иметь мотивацию двигаться дальше. Например, выбирать работать за меньшие деньги ради благополучия Украины, чем ехать за границу и работать за большие гонорары.

Акция "Free Azov" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Какие прогнозы на будущее? Представим, что война завершится в этом году. Станут ли украинцы чувствовать себя лучше? Изменится ли статистика в положительную сторону или же наоборот нам грозит "послевоенная депрессия"?

Мне бы очень хотелось, чтобы у нас, у психологов, по окончанию войны не было работы. Чтобы все люди смогли опираться на себя, быть в ресурсе и просто праздновать победу.

К сожалению, опыт многих стран, которые переживали длительные войны действия, показывает, что психика людей переходит в состояние мобилизации, то есть постоянного напряжения. Все вывозить на себе, справляться, не проседать, не плакать, не давать слабину.

Когда наступает момент завершения конфликта, когда наступает победа, после этого может наступить очень сильный откат. К счастью, не у всех. Однако, у многих, кто держался годами. Он может проявиться в эмоциональных проявлениях: усиление депрессивности или тревожности, сохранение боевого состояния, которое можно иногда сравнить с паранойей. Откат будет и мы к этому должны быть готовы.

