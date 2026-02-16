Отключение света 17 февраля — какие графики будут действовать и где

Энергетик. Фото: ДТЭК

Из-за российских обстрелов энергетика Украины находится в сложном положении. Во вторник, 17 февраля, будут действовать графики отключений света. Ограничения введут для всех регионов.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Отключение света 17 февраля

"Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — сообщили в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Меры ограничения введут из-за последствий российских атак по энергообъектам Украины. Однако ситуация в течение суток может измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией об отключениях.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне готовят новый массированный удар по энергообъектам Украины. Детали рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали о том, какая ситуация в энергетике Украины сейчас — действуют аварийные и почасовые отключения.