Отключение света 17 февраля — какие графики будут действовать и где

Из-за российских обстрелов энергетика Украины находится в сложном положении. Во вторник, 17 февраля, будут действовать графики отключений света. Ограничения введут для всех регионов.
Отключение света 17 февраля
"Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — сообщили в Укрэнерго.
Меры ограничения введут из-за последствий российских атак по энергообъектам Украины. Однако ситуация в течение суток может измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией об отключениях.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — добавляют в сообщении.
