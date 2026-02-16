Відключення світла 17 лютого — які графіки будуть діяти та де

Як виключатимуть світло завтра — в Укренерго пояснили
Через російські обстріли енергетика України перебуває у складному становищі. У вівторок, 17 лютого, будуть діяти графіки відключень світла. Обмеження запровадять для усіх регіонів.
Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.
Відключення світла 17 лютого
"Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — повідомили в Укренерго.
Заходи обмеження запровадять через наслідки російських атак по енергооб'єктах України. Однак ситуація протягом доби може змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією щодо відключень.
"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додають у повідомленні.
