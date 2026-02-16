Відео
Головна Новини дня Як виключатимуть світло завтра — в Укренерго пояснили

Як виключатимуть світло завтра — в Укренерго пояснили

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:17
Відключення світла 17 лютого — які графіки будуть діяти та де
Енергетик. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли енергетика України перебуває у складному становищі. У вівторок, 17 лютого, будуть діяти графіки відключень світла. Обмеження запровадять для усіх регіонів.

Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відключення світла 17 лютого

"Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 17 лютого
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Заходи обмеження запровадять через наслідки російських атак по енергооб'єктах України. Однак ситуація протягом доби може змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією щодо відключень.

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни готують новий масований удар по енергооб'єктах України. Деталі розповів глава держави Володимир Зеленський.

Також ми розповідали про те, яка ситуація в енергетиці України зараз — діють аварійні та погодинні відключення.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
