Відключення світла 17 лютого — які графіки будуть діяти та де

Енергетик. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли енергетика України перебуває у складному становищі. У вівторок, 17 лютого, будуть діяти графіки відключень світла. Обмеження запровадять для усіх регіонів.

Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла 17 лютого

"Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — повідомили в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Заходи обмеження запровадять через наслідки російських атак по енергооб'єктах України. Однак ситуація протягом доби може змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією щодо відключень.

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни готують новий масований удар по енергооб'єктах України. Деталі розповів глава держави Володимир Зеленський.

Також ми розповідали про те, яка ситуація в енергетиці України зараз — діють аварійні та погодинні відключення.