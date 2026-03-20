Как будут отключать свет на Киевщине 20 марта
Сегодня в пятницу, 20 марта, в Киевской области продолжат действовать графики почасовых отключений света. Ограничение электроэнергии будет для большинства подчиненных.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Отключение света в Киевской области 20 марта
В компании проинформировали, что свет сегодня будут выключать по такому принципу:
- 1.1 очередь — света не будет с 09:00 до 11:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 11:00;
- 2.1 очередь — света не будет с 18:00 до 22:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 18:00 до 22:00;
- 3.1 очередь — света будет весь день;
- 3.2 очередь — света будет весь день;
- 4.1 очередь — света не будет с 11:00 до 14:30;
- 4.2 очередь — света будет весь день;
- 5.1 очередь — света не будет с 16:00 до 18:00;
- 5.2 очереди — света будет весь день;
- 6.1 очередь — света не будет с 14:30 до 18:00;
- 6.2 очередь — света будет весь день;
То есть, как можно увидеть, согласно опубликованным графикам, отключение света будет не у всех. Однако и для тех, у кого будут ограничения, они будут длиться не так долго, как в зимний период.
Напомним, по данным "Укрэнерго", сегодня во всех регионах Украины запланировано отключение света из-за атаки россиян на украинскую энергосистему.
