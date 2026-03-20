Як відключатимуть світло на Київщині 20 березня

Відключення світла. Фото: freepik

Сьогодні у п'ятницю, 20 березня, у Київській області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження електроенергії буде для більшості підчерг.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК.

Вимкнення світла в Київській області 20 березня

У компанії поінформували, що світло сьогодні вимикатимуть за таким принципом:

1.1 черга — світла не буде з 09:00 до 11:00;

1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00;

2.1 черга — світла не буде з 18:00 до 22:00;

2.2 черга — світла не буде з 18:00 до 22:00;

3.1 черга — світла буде весь день;

3.2 черга — світла буде весь день;

4.1 черга — світла не буде з 11:00 до 14:30;

4.2 черга — світла буде весь день;

5.1 черга — світла не буде з 16:00 до 18:00;

5.2 черги — світла буде весь день;

6.1 черга — світла не буде з 14:30 до 18:00;

6.2 черга — світла буде весь день;

Графіки відключень світла на Київщині 20 березня. Фото: ДТЕК

Тобто, як можна побачити, згідно з опублікованими графіками, відключення світла буде не у всіх. Проте й для тих, у кого будуть обмеження, вони триватимуть не так довго, як у зимовий період.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", сьогодні у всіх регіонах України заплановано відключення світла через атаки росіян на українську енергосистему.

Також ми писали, що 14 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.