Каллас заявила, что поддержка Украины выгоднее победы РФ

Кайя Каллас сделала важное заявление о поддержке Украины
Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас заявила, что поддержка Украины значительно выгоднее, чем последствия возможной победы России. Она подчеркнула необходимость усиливать помощь Киеву и давление на Москву.
Об этом Кая Каллас сказала во время брифинга.
Каллас о поддержке Украины в войне с Россией
Кая Каллас отметила, что поддержка Украины остается более выгодной, чем возможные последствия победы России в войне.
"Ночные удары России по Киеву четко свидетельствуют о ее намерении продолжать войну. Сегодня в Берлине мы обсудили, как увеличить нашу поддержку Украины, одновременно развивая оборону Европы", — сказала Каллас.
Она подчеркнула, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом.
"Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", — заявила представительница ЕС.
Каллас добавила, что именно поэтому необходимо и в дальнейшем усиливать давление на Россию санкциями.
"Санкции работают лучше, когда они дополняются поддержкой международных партнеров. Каждый раз, когда мир протягивает руку помощи, Россия отвечает ракетами", — подчеркнула высокая представительница ЕС.
