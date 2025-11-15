Каллас заявила, что поддержка Украины выгоднее победы РФ

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас заявила, что поддержка Украины значительно выгоднее, чем последствия возможной победы России. Она подчеркнула необходимость усиливать помощь Киеву и давление на Москву.

Об этом Кая Каллас сказала во время брифинга.

Реклама

Читайте также:

Глава EU Foreign Policy Kaja Kallas:



Поддержка Украины - это сделка по сравнению с ценой победы России. pic.twitter.com/nwnC0qd7mz - Clash Report (@clashreport) 15 ноября 2025 г.

Каллас о поддержке Украины в войне с Россией

Кая Каллас отметила, что поддержка Украины остается более выгодной, чем возможные последствия победы России в войне.

"Ночные удары России по Киеву четко свидетельствуют о ее намерении продолжать войну. Сегодня в Берлине мы обсудили, как увеличить нашу поддержку Украины, одновременно развивая оборону Европы", — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом.

"Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", — заявила представительница ЕС.

Каллас добавила, что именно поэтому необходимо и в дальнейшем усиливать давление на Россию санкциями.

"Санкции работают лучше, когда они дополняются поддержкой международных партнеров. Каждый раз, когда мир протягивает руку помощи, Россия отвечает ракетами", — подчеркнула высокая представительница ЕС.

Напомним, что недавно Каллас заявила, что Украина не должна отказываться от своих территорий в рамках мирного соглашения с РФ.

Ранее Каллас сообщила, сколько стран будут участниками трибунала для России.