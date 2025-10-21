Видео
ЕС не хочет отказа Украины от Донбасса — заявление Каллас

Дата публикации 21 октября 2025 01:48
обновлено: 06:04
ЕС против потери Украиной территорий — подробности от Каллас
Кайя Каллас. Фото: aa.com.tr

Украина не должна отдавать свои территории в рамках мирного соглашения с РФ. Не является исключением и Донбасс.

Как сообщает Politico, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.

Читайте также:

Мнение Каллас относительно украинских территорий

Глава дипломатии ЕС считает, что отдать территории — это дать всем понять, что можно применять против соседей силу и получать таким путем все, что хочешь. По ее словам, оккупация территории еще не означает, что такие изменения признают в мире.

"Один вопрос — что можно отвоевать, но другой вопрос — что вы признаете территорией другой страны? Я происхожу из страны, которая была оккупирована в течение 50 лет, но большинство стран мира не признавали ее российской территорией. И это также имело большое значение", — подчеркнула Кайя Каллас.

После встречи в Белом доме европейские лидеры поддержали Зеленского. Человек, который знал, как прошел разговор украинского и американского лидеров, заявил, что украинская сторона осталась недовольна.

Напомним, Трамп считает, что у Украины все еще есть шанс на Победу. Ход боевых действий часто меняется, поэтому случиться может что угодно.

Ранее мы сообщали, что во время встречи в Белом доме Трамп и Зеленский поконфликтовали. По данным Financial Times, президент США призвал украинского лидера согласиться на условия Путина.

Европейский союз США Дональд Трамп война в Украине Кайя Каллас
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
