Україна
ЄС не хоче відмови України від Донбасу — заява Каллас

ЄС не хоче відмови України від Донбасу — заява Каллас

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 01:48
Оновлено: 06:04
ЄС проти втрати Україною територій — подробиці від Каллас
Кая Каллас. Фото: aa.com.tr

Україна не має віддавати свої території в рамках мирної угоди із РФ. Не є винятком і Донбас.

Як повідомляє Politico, про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас. 

Читайте також:

Думка Каллас щодо українських територій 

Голова дипломатії ЄС вважає, що віддати території — це дати всім зрозуміти, що можна застосовувати проти сусідів силу й отримувати таким шляхом усе, що хочеш. За її словами, окупація території ще не означає, що такі зміни визнають у світі.

"Одне питання — що можна відвоювати, але інше питання — що ви визнаєте територією іншої країни? Я походжу із країни, яка була окупована протягом 50 років, але більшість країн світу не визнавали її російською територією. І це також мало велике значення", — наголосила Кая Каллас.

Після зустрічі в Білому домі європейські лідери підтримали Зеленського. Людина, яка знала, як пройшла розмова українського й американського лідерів, зазначила, що українська сторона залишилася незадоволеною.

Нагадаємо, Трамп вважає, що в України все ще є шанс на Перемогу. Хід бойових дій часто змінюється, тому трапитися може будь-що.

Раніше ми повідомляли, що під час зустрічі в Білому домі Трамп і Зеленський поконфліктували. За даними Financial Times, президент США закликав українського лідера погодитися на умови Путіна.

Європейський союз США Дональд Трамп війна в Україні Кая Каллас
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
