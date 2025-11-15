Каллас заявила, що підтримка України вигідніша за перемогу РФ

Кая Каллас зробила важливу заяву щодо підтримки України
Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка України є значно вигіднішою, ніж наслідки можливої перемоги Росії. Вона наголосила на необхідності посилювати допомогу Києву та тиск на Москву.
Про це Кая Каллас сказала під час брифінгу.
Каллас про підтримку України у війні з Росією
Кая Каллас зазначила, що підтримка України залишається вигіднішою, ніж можливі наслідки перемоги Росії у війні.
"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", — сказала Каллас.
Вона підкреслила, що підтримка України має залишатися пріоритетом.
"Підтримка України — вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", — заявила представниця ЄС.
Каллас додала, що саме тому необхідно й надалі посилювати тиск на Росію санкціями.
"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів. Щоразу, коли світ простягає руку допомоги, Росія відповідає ракетами", — наголосила висока представниця ЄС.
Нагадаємо, що нещодавно Каллас заявила, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій в межах мирної угоди із РФ.
Раніше Каллас повідомила, скільки країн будуть учасниками трибуналу для Росії.
