Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кая Каллас зробила важливу заяву щодо підтримки України

Кая Каллас зробила важливу заяву щодо підтримки України

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:02
Оновлено: 17:02
Каллас заявила, що підтримка України вигідніша за перемогу РФ
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка України є значно вигіднішою, ніж наслідки можливої перемоги Росії. Вона наголосила на необхідності посилювати допомогу Києву та тиск на Москву.

Про це Кая Каллас сказала під час брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Каллас про підтримку України у війні з Росією

Кая Каллас зазначила, що підтримка України залишається вигіднішою, ніж можливі наслідки перемоги Росії у війні.

"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", — сказала Каллас. 

Вона підкреслила, що підтримка України має залишатися пріоритетом.

"Підтримка України — вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", — заявила представниця ЄС.

Каллас додала, що саме тому необхідно й надалі посилювати тиск на Росію санкціями. 

"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів. Щоразу, коли світ простягає руку допомоги, Росія відповідає ракетами", — наголосила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно Каллас заявила, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій в межах мирної угоди із РФ.

Раніше Каллас повідомила, скільки країн будуть учасниками трибуналу для Росії.

Європейський союз військова допомога війна в Україні Кая Каллас Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації