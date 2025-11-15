Каллас заявила, що підтримка України вигідніша за перемогу РФ

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка України є значно вигіднішою, ніж наслідки можливої перемоги Росії. Вона наголосила на необхідності посилювати допомогу Києву та тиск на Москву.

Про це Кая Каллас сказала під час брифінгу.

EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas:



Supporting Ukraine is a bargain compared to the cost of Russia's victory. pic.twitter.com/nwnC0qd7mz — Clash Report (@clashreport) November 15, 2025

Каллас про підтримку України у війні з Росією

Кая Каллас зазначила, що підтримка України залишається вигіднішою, ніж можливі наслідки перемоги Росії у війні.

"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", — сказала Каллас.

Вона підкреслила, що підтримка України має залишатися пріоритетом.

"Підтримка України — вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", — заявила представниця ЄС.

Каллас додала, що саме тому необхідно й надалі посилювати тиск на Росію санкціями.

"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів. Щоразу, коли світ простягає руку допомоги, Росія відповідає ракетами", — наголосила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно Каллас заявила, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій в межах мирної угоди із РФ.

