Кайя Каллас ответила Трампу о помощи Украине со стороны ЕС

Кайя Каллас. Фото: Reuters

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас ответила на заявление Дональда Трампа о том, что Европа отстает от США в поддержке Украины. Каллас отметила, что Европейский Союз является крупнейшим международным донором Украины, предоставив более 134 миллиардов евро помощи, и подчеркнула, что Европа должна участвовать в мирных переговорах.

Об этом сообщает Reuters.

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Недавно Дональд Трамп сказал, что Вашингтон сделал гораздо больше для Украины, чем Европа. На это заявление отреагировала Кайя Каллас и сказала, что Европа сделала наибольший вклад.

"По моему мнению, мы предоставили Украине более 134 миллиардов евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", – сказал Каллас.

Також Кая Каллас выразила беспокойство, что Дональд Трамп может попытаться достичь договоренностей с Владимиром Путиным без участия Европы, что создаст риски для безопасности и стабильности на континенте.

"Какие бы договоренности не заключались между Россией и Украиной, они также касаются Европы. Поэтому принцип "ничего о Европе без Европы" остается ключевым", – заявила Каллас в интервью агентству Reuters.

Кроме этого, Каллас заявила, что ЕС работает над продлением санкций против России, срок действия которых истекает в конце января. Несмотря на сопротивление Венгрии, Каллас уверена, что Европейский Союз сохранит единство и продлит санкции.

Она также подчеркнула важность эффективного использования замороженных российских активов. Хотя сейчас ЕС использует только доходы от этих активов для помощи Украине, чиновники обсуждают возможность расширения использования этих ресурсов.

В настоящее время ЕС использует только доходы от этих активов для помощи Украине.

Напомним, недавно Кая Каллас раскритиковала западных лидеров за то, что они якобы подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а также Венгрию за пророссийскую позицию по отмене санкций.