Кайя Каллас отреагировала на упреки Трампа про помощь Украине
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас ответила на заявление Дональда Трампа о том, что Европа отстает от США в поддержке Украины. Каллас отметила, что Европейский Союз является крупнейшим международным донором Украины, предоставив более 134 миллиардов евро помощи, и подчеркнула, что Европа должна участвовать в мирных переговорах.
Об этом сообщает Reuters.
Кайя Каллас отреагировала на обвинения Трампа
Недавно Дональд Трамп сказал, что Вашингтон сделал гораздо больше для Украины, чем Европа. На это заявление отреагировала Кайя Каллас и сказала, что Европа сделала наибольший вклад.
"По моему мнению, мы предоставили Украине более 134 миллиардов евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", – сказал Каллас.
Також Кая Каллас выразила беспокойство, что Дональд Трамп может попытаться достичь договоренностей с Владимиром Путиным без участия Европы, что создаст риски для безопасности и стабильности на континенте.
"Какие бы договоренности не заключались между Россией и Украиной, они также касаются Европы. Поэтому принцип "ничего о Европе без Европы" остается ключевым", – заявила Каллас в интервью агентству Reuters.
Кроме этого, Каллас заявила, что ЕС работает над продлением санкций против России, срок действия которых истекает в конце января. Несмотря на сопротивление Венгрии, Каллас уверена, что Европейский Союз сохранит единство и продлит санкции.
Она также подчеркнула важность эффективного использования замороженных российских активов. Хотя сейчас ЕС использует только доходы от этих активов для помощи Украине, чиновники обсуждают возможность расширения использования этих ресурсов.
В настоящее время ЕС использует только доходы от этих активов для помощи Украине.
Напомним, недавно Кая Каллас раскритиковала западных лидеров за то, что они якобы подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а также Венгрию за пророссийскую позицию по отмене санкций.
Читайте Новини.LIVE!