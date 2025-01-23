Кая Каллас відповіла Трампу про допомогу Україні з боку ЄС

Кая Каллас. Фото: Reuters

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас відповіла на заяву Дональда Трампа про те, що Європа відстає від США у підтримці України. Каллас зазначила, що Європейський Союз є найбільшим міжнародним донором України, надавши понад 134 мільярди євро допомоги, і підкреслила, що Європа повинна брати участь у мирних переговорах.

Про це повідомляє Reuters.

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Нещодавно Дональд Трамп сказав, що Вашингтон зробив набагато більше для України, ніж Європа. На цю заяву відреагувала Кая Каллас та сказала, що Європа зробила найбільший внесок.

"На мою думку, ми надали Україні понад 134 мільярди євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором", – сказав Каллас.

Також Кая Каллас висловила занепокоєння, що Дональд Трамп може спробувати досягти домовленостей з Володимиром Путіним без участі Європи, що створить ризики для безпеки та стабільності на континенті.

"Які б домовленості не укладалися між Росією та Україною, вони також стосуються Європи. Тому принцип "нічого про Європу без Європи" залишається ключовим", – заявила Каллас в інтерв’ю агентству Reuters.

Окрім цього, Каллас заявила, що ЄС працює над продовженням санкцій проти Росії, термін дії яких закінчується наприкінці січня. Попри опір Угорщини, Каллас впевнена, що Європейський Союз збереже єдність і продовжить санкції.

Вона також підкреслила важливість ефективного використання заморожених російських активів. Хоча наразі ЄС використовує лише прибутки від цих активів для допомоги Україні, чиновники обговорюють можливість розширення використання цих ресурсів.

Нагадаємо, нещодавно Кая Каллас розкритикувала західних лідерів за те, що вони нібито підштовхують Володимира Зеленського до переговорів з Росією, а також Угорщину за проросійську позицію щодо скасування санкцій.