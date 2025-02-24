Кая Каллас 25 февраля поедет в США на встречу с Марко Рубио

Кая Каллас поедет в США на встречу с Рубио — что обсудят
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 25 февраля поедет в США, чтобы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Она, в частности, хочет обсудить роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.
Об этом Кая Каллас сообщила журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел 24 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".
Визит Каи Каллас в США
"Завтра я еду в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Марко Рубио и другими, чтобы обсудить вопрос о роли Украины и ЕС в переговорах, потому что это чрезвычайно важно", — подчеркнула Каллас.
Она убеждена, что любое соглашение о мире в Украине не будет работать, если к нему не будут привлечены ЕС и Украина.
"Ни одно соглашение без нас не сможет работать. Поэтому это очень понятно. Вы можете обсуждать с Путиным все что угодно, но если это касается Европы или Украины, то Украина и Европа также должны согласиться на это соглашение", — сказала глава дипломатии ЕС.
Каллас также заявила, что очень важно "сохранять единство" также во время встречи с американской стороной других лидеров ЕС и Европы.
Напомним, недавно Кая Каллас заявляла, что Европу и Украину должны привлечь к переговорам. По ее словам, уступать Москве еще до начала разговора — плохая тактика.
Кроме того, агентство Reuters сообщало, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине.
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