Кая Каллас 25 февраля поедет в США на встречу с Марко Рубио

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 25 февраля поедет в США, чтобы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Она, в частности, хочет обсудить роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Об этом Кая Каллас сообщила журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел 24 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Завтра я еду в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Марко Рубио и другими, чтобы обсудить вопрос о роли Украины и ЕС в переговорах, потому что это чрезвычайно важно", — подчеркнула Каллас.

Она убеждена, что любое соглашение о мире в Украине не будет работать, если к нему не будут привлечены ЕС и Украина.

"Ни одно соглашение без нас не сможет работать. Поэтому это очень понятно. Вы можете обсуждать с Путиным все что угодно, но если это касается Европы или Украины, то Украина и Европа также должны согласиться на это соглашение", — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас также заявила, что очень важно "сохранять единство" также во время встречи с американской стороной других лидеров ЕС и Европы.

Напомним, недавно Кая Каллас заявляла, что Европу и Украину должны привлечь к переговорам. По ее словам, уступать Москве еще до начала разговора — плохая тактика.

Кроме того, агентство Reuters сообщало, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине.