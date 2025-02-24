Кая Каллас 25 лютого поїде у США на зустріч з Марко Рубіо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 25 лютого поїде у США, аби зустрітись з держсекретарем США Марко Рубіо. Вона, зокрема, хоче обговорити роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Про це Кая Каллас повідомила журналістам в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ 24 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Завтра я їду до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Марко Рубіо та іншими, щоб обговорити питання про роль України та ЄС у переговорах, тому що це надзвичайно важливо", — наголосила Каллас.

Вона переконана, що будь-яка угода про мир в Україні не буде працювати, якщо до неї не будуть залучені ЄС та Україна.

"Жодна угода без нас не зможе працювати. Тож це дуже зрозуміло. Ви можете обговорювати з Путіним все, що завгодно, але якщо це стосується Європи чи України, то Україна і Європа також повинні погодитися на цю угоду", — сказала голова дипломатії ЄС.

Каллас також заявила, що дуже важливо "зберігати єдність" також під час зустрічі з американською стороною інших лідерів ЄС та Європи.

Нагадаємо, нещодавно Кая Каллас заявляла, що Європу та Україну мають залучити до переговорів. За її словами, поступатися Москві ще до початку розмови є поганою тактикою.

Крім того, агентство Reuters повідомляло, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали війну в Україні.