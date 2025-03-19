Каллас о 30-дневном перемирии — Путин не соблюдает договоренности

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прекращение огня между Украиной и Россией возможно только при наличии действенного механизма сдерживания, считает высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал пренебрежение режимами прекращения огня и перемирия.

Об этом Кая Каллас заявила в интервью для Euronews.

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"Для того, чтобы прекращение огня сработало, должно быть сдерживание. Путин ранее показал, что он не придерживается таких договоренностей", — подчеркнула Каллас.

Она также выразила сомнения относительно ограниченного 30-дневного прекращения огня, о котором Путин договорился с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая, что "добрая воля" российского лидера вызывает серьезные вопросы. По словам Каллас, усиление Европейского Союза является ключевым фактором, уменьшающим риск полномасштабного конфликта.

"Нам нужно сделать больше для нашей обороны. Также необходимо усилить помощь Украине, ведь чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров", — подчеркнула она.

Напомним, Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии объяснил, как Россия своими поступками демонстрирует нежелание заканчивать войну.

Ранее Владимир Зеленский высказывался относительно того, как долго может длиться процесс заключения перемирия и прекращения огня.