Зеленський дорікнув Росії за масований обстріл на тлі розмов про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про припинення ударів по Україні. За словами Зеленського, ці слова не відповідають дійсності, адже вночі російські війська вкотре здійснили масований обстріл.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббою.

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Цієї ночі, 19 березня, російські війська здійснили масований обстріл, застосувавши 150 дронів, атакуючи енергетичну інфраструктуру, транспортні об'єкти та навіть лікарні.

"Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики, удари були по транспорту, дві лікарні, по звичайній міській інфраструктурі. Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вибухи сьогодні, 19 березня, лунали у кількох областях — у Харківській області окупанти атакували кілька населених пунктів, є загиблі.

Також вибухи лунали й на Київщині, де постраждало двоє людей та є серйозні пошкодження.

А в ДСНС показали наслідки російської атаки по лікарнях в Сумах та в області.