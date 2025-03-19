Зеленский упрекнул Россию за массированный обстрел на фоне разговоров о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о прекращении ударов по Украине. По словам Зеленского, эти слова не соответствуют действительности, ведь ночью российские войска в очередной раз осуществили массированный обстрел.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббой.

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Этой ночью, 19 марта, российские войска осуществили массированный обстрел, применив 150 дронов, атакуя энергетическую инфраструктуру, транспортные объекты и даже больницы.

"Даже этой ночью после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдал приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики, удары были по транспорту, две больницы, по обычной городской инфраструктуре. Слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей противовоздушной обороны", — заявил Зеленский.

Напомним, взрывы сегодня, 19 марта, раздавались в нескольких областях — в Харьковской области оккупанты атаковали несколько населенных пунктов, есть погибшие.

Также взрывы раздавались и в Киевской области, где пострадали два человека и есть серьезные повреждения.

А в ГСЧС показали последствия российской атаки по больницам в Сумах и в области.