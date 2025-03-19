Каллас про 30-денне перемир’я — Путін не дотримується домовленостей

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Припинення вогню між Україною та Росією можливе лише за наявності дієвого механізму стримування, вважає висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас. Вона наголосила, що президент Росії Володимир Путін неодноразово демонстрував нехтування режимами припинення вогню та перемир'я.

Про це Кая Каллас заявила в інтерв'ю для Euronews.

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"Для того, щоб припинення вогню спрацювало, має бути стримування. Путін раніше показав, що він не дотримується таких домовленостей", – підкреслила Каллас.

Вона також висловила сумніви щодо обмеженого 30-денного припинення вогню, про яке Путін домовився з президентом США Дональдом Трампом, наголошуючи на тому, що "добра воля" російського лідера викликає серйозні питання. За словами Каллас, посилення Європейського Союзу є ключовим фактором, що зменшує ризик повномасштабного конфлікту.

"Нам потрібно зробити більше для нашої оборони. Також необхідно посилити допомогу Україні, адже чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони будуть за столом переговорів", – наголосила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії пояснив, як Росія своїми вчинками демонструє небажання закінчувати війну.

Раніше Володимир Зеленський висловлювався щодо того, як довго може тривати процес укладаня перемир'я та припинення вогню.