Правительство уволило Елену Думу с должности главы АРМА

Кабмин уволил главу АРМА — объявят новый конкурс
Кабинет Министров Украины в среду, 30 июля, во время заседания уволил главу Агентства по розыску и менеджменту активов Елену Думу. На эту должность будет запущен новый конкурс.
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook.
Кадровые изменения в АРМА
"Вчера обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки АРМА. Президент поддержал план правительства", — написала она.
По словам Свириденко, сегодня на заседании Кабмин уволил главу агентства и дали поручение срочно запустить новый конкурс.
Как уточнила премьер, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.
"Главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", — добавила она.
Напомним, глава АРМА Елена Дума сообщила, что написала заявление об увольнении с должности.
Также на днях президент подписал законопроект, который запускает масштабную реформу АРМА.
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