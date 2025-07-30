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Главная Новости дня Кабмин уволил главу АРМА — объявят новый конкурс

Кабмин уволил главу АРМА — объявят новый конкурс

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Дата публикации 30 июля 2025 12:28
Правительство уволило Елену Думу с должности главы АРМА
Заседание правительства. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины в среду, 30 июля, во время заседания уволил главу Агентства по розыску и менеджменту активов Елену Думу. На эту должность будет запущен новый конкурс.

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook.

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"Вчера обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки АРМА. Президент поддержал план правительства", — написала она.

По словам Свириденко, сегодня на заседании Кабмин уволил главу агентства и дали поручение срочно запустить новый конкурс.

Как уточнила премьер, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

"Главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", — добавила она.

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Скриншот поста Свириденко

Напомним, глава АРМА Елена Дума сообщила, что написала заявление об увольнении с должности.

Также на днях президент подписал законопроект, который запускает масштабную реформу АРМА.

Владимир Зеленский Кабинет министров АРМА увольнение Юлия Свириденко реформа
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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