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Кабмін звільнив голову АРМА — оголосять новий конкурс

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Дата публікації: 30 липня 2025 12:28
Уряд звільнив Олену Думу з посади голови АРМА
Засідання уряду. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України у середу, 30 липня, під час засідання звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу. На цю посаду буде запущено новий конкурс.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Facebook.

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"Вчора звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження АРМА. Президент підтримав план Уряду", — написала вона.

За словами Свириденко, сьогодні на засіданні Кабмін звільнив голову агентства та дали доручення терміново запустити новий конкурс.

Як уточнила прем'єрка, до конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

"Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", — додала вона.

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Скриншот допису Свириденко

Нагадаємо, голова АРМА Олена Дума повідомила, що написала заяву про звільнення з посади.

Також днями президент підписав законопроєкт, який запускає масштабну реформу АРМА.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів АРМА звільнення Юлія Свириденко реформа
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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