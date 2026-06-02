Кабмин запустил пересмотр предприятий с бронированием

Дата публикации 2 июня 2026 01:07
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Кабмин/Facebook

Правительство Украины утвердило новый порядок и сроки пересмотра предприятий, которые имеют статус критически важных и дают право на бронирование военнообязанных. Документ предусматривает поэтапную проверку действующих решений и их актуальность до 1 сентября 2026 года. Также меняются требования к уровню зарплат и усиливается контроль за количеством забронированных работников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство официально запустило пересмотр предприятий с бронированием

Согласно постановлению Кабмина от 30 мая 2026 года, государственные органы и военные администрации должны до 10 июня обновить критерии определения критически важных предприятий. До 1 июля — проверить соответствие компаний новым требованиям, а до 1 сентября — пересмотреть уже принятые решения относительно их статуса.

Если предприятие больше не соответствует утвержденным критериям, его статус должен быть отменен.

Отдельно правительство изменило финансовые требования для бронирования работников. Для большинства предприятий минимальный уровень заработной платы повышен до трех минимальных зарплат — 25 941 грн. В то же время для компаний, работающих в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, сохранен более низкий порог — не менее 2,5 минимальной зарплаты(21 618 грн).

Также установлено ограничение по количеству забронированных работников. В случае превышения лимита предприятие обязано в течение 10 рабочих дней подать через "Дію" заявление на аннулирование бронирования, а сам факт превышения может стать основанием для потери статуса критически важного.

Новини.LIVE информировали, что в Украине подняли вопрос пересмотра системы бронирования государственных служащих в условиях военного положения. Депутат Михаил Цимбалюк заявил, что часть должностей в госорганах стоит переосмыслить, в частности для повышения эффективности работы. Он также считает, что подходы к бронированию в госсекторе нуждаются в общем обновлении.

Новини.LIVE также писали, что Министерство здравоохранения вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ рассматривает возможность частичного разбронирования медиков для их привлечения к военной службе. Решение по конкретным специалистам принимает межведомственная команда, которая оценивает потребности фронта и системы здравоохранения.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
