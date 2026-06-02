Кабмін запустив перегляд підприємств з бронюванням

Засідання Кабінету Міністрів України.

Уряд України затвердив новий порядок та строки перегляду підприємств, які мають статус критично важливих і дають право на бронювання військовозобов’язаних. Документ передбачає поетапну перевірку чинних рішень і їх актуальність до 1 вересня 2026 року. Також змінюються вимоги до рівня зарплат і посилюється контроль за кількістю заброньованих працівників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Уряд офіційно запустив перегляд підприємств з бронюванням

Згідно з постановою Кабміну від 30 травня 2026 року, державні органи та військові адміністрації мають до 10 червня оновити критерії визначення критично важливих підприємств. До 1 липня — перевірити відповідність компаній новим вимогам, а до 1 вересня — переглянути вже ухвалені рішення щодо їхнього статусу.

Якщо підприємство більше не відповідає затвердженим критеріям, його статус має бути скасований.

Окремо уряд змінив фінансові вимоги для бронювання працівників. Для більшості підприємств мінімальний рівень заробітної плати підвищено до трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн. Водночас для компаній, що працюють у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, збережено нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн).

Також встановлено обмеження щодо кількості заброньованих працівників. У разі перевищення ліміту підприємство зобов’язане протягом 10 робочих днів подати через "Дію" заяву на анулювання бронювання, а сам факт перевищення може стати підставою для втрати статусу критично важливого.

Новини.LIVE інформували, що в Україні порушили питання перегляду системи бронювання державних службовців в умовах воєнного стану. Депутат Михайло Цимбалюк заявив, що частину посад у держорганах варто переосмислити, зокрема для підвищення ефективності роботи. Він також вважає, що підходи до бронювання в держсекторі потребують загального оновлення.

Новини.LIVE також писали, що Міністерство охорони здоров’я разом із Міноборони та Медичними силами ЗСУ розглядає можливість часткового розбронювання медиків для їх залучення до військової служби. Рішення щодо конкретних спеціалістів ухвалює міжвідомча команда, яка оцінює потреби фронту та системи охорони здоров’я.