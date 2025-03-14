Лидер демократов не будет блокировать законопроект о финансировании правительства США

Лидер демократов в Сенате Чак Чумер. Фото: x.com/SenSchumer

Лидер демократов в Сенате Чак Чумер отказался от угрозы заблокировать законопроект республиканцев о расходах и заявил, что проголосует "за" него. Таким образом, он открыл возможность избежать приостановку работы правительства США.

Об этом сообщает Bloomberg и CNN.

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"Я считаю, что моя работа — сделать лучший выбор для страны, чтобы минимизировать вред американскому народу. Поэтому я буду голосовать за то, чтобы правительство оставалось открытым, а не закрывалось", — заявил он, выступая с трибуны.

В то же время, Шумер раскритиковал республиканцев за то, что они настаивают на своем законопроекте и финансировании правительства до сентября, заявив, что демократы поставлены перед выбором. В частности, либо принять пакет мер, который они презирают, либо допустить приостановку работы правительства.

"Это, на мой взгляд, вообще не выбор. Хотя законопроект CR очень плох, потенциальная остановка имеет для Америки последствия, которые гораздо, гораздо хуже", — добавил он.

Кроме того, лидер меньшинства в Сенате повторил аргументы, высказанные другими демократами за последние несколько дней. Он предупредил, что прекращение работы правительства предоставит президенту США Дональду Трампу и DOGE больше свободы действий для сокращений федерального бюджета.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп не исключил, что может произойти приостановка правительства. В то же время он отметил, что если это случится, тото будет вина демократов.

Также мы писали, что Трамп недавно сделал заявление по поводу экономической ситуации в США и будущих изменений в тарифной политике страны. В частности, он заявил, что Америку "все обокрали до нитки".