Лідер демократів не блокуватиме законопроєкт про фінансування уряду США

Лідер демократів у Сенаті Чак Чумер. Фото: x.com/SenSchumer

Лідер демократів у Сенаті Чак Чумер відмовився від погрози заблокувати законопроєкт республіканців щодо видатків і заявив, що проголосує "за" нього. Таким чином, він відкрив можливість уникнути призупинення роботи уряду США.

Про це повідомляє Bloomberg і CNN.

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"Я вважаю, що моя робота — зробити найкращий вибір для країни, щоб мінімізувати шкоду американському народу. Тому я голосуватиму за те, щоб уряд залишався відкритим, а не закривався", — заявив він, виступаючи з трибуни.

Водночас Шумер розкритикував республіканців за те, що вони наполягають на своєму законопроєкті та фінансуванні уряду до вересня, заявивши, що демократи поставлені перед вибором. Зокрема, або ухвалити пакет заходів, який вони зневажають, або допустити призупинення роботи уряду.

"Це, на мій погляд, узагалі не вибір. Хоча законопроєкт CR дуже поганий, потенційна зупинка має для Америки наслідки, які набагато, набагато гірші", — додав він.

Крім того, лідер меншості в Сенаті повторив аргументи, висловлені іншими демократами за останні кілька днів. Він попередив, що припинення роботи уряду надасть президенту США Дональду Трампу і DOGE більше свободи дій для скорочень федерального бюджету.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп не виключив, що може відбутися призупиненняуряду. Водночас він зазначив, що якщо це трапиться, то це буде вина демократів.

Також ми писали, що Трамп нещодавно зробив заяву з приводу економічної ситуації в США і майбутніх змін у тарифній політиці країни. Зокрема, він заявив, що Америку "всі обікрали до нитки".