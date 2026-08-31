Военные смогут сообщать о коррупции без риска увольнения

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства обороны, предусматривающий расширение прав военнослужащих в сфере предотвращения коррупции. В частности, военные смогут сообщать о возможных коррупционных правонарушениях и получат дополнительные гарантии защиты от преследований.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как военные смогут сообщать о коррупции

Законопроект предусматривает внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие, выявившие возможные факты коррупции или связанные с ней правонарушения, смогут обращаться в уполномоченные подразделения или к уполномоченным лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

При этом военнослужащие смогут самостоятельно выбирать канал для сообщения. Речь идет, в частности, о внутренних механизмах, обращениях в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальную полицию Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований или прокуратуру.

Также предусмотрена возможность внешнего сообщения — через СМИ, общественные объединения или профессиональные союзы.

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Военнослужащего, сообщившего о возможной коррупции, нельзя будет уволить со службы или принудить к увольнению из-за такого сообщения.

Кроме того, информатора нельзя будет привлечь к дисциплинарной ответственности илиприменить к нему другие негативные меры воздействия из-за сообщения о возможном правонарушении. В то же время таких военнослужащих могут поощрять в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины.

В Министерстве обороны отметили, что изменения должны повысить прозрачность в военных структурах и усилить механизмы предотвращения коррупции.

Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об отсрочке публичного доступа к декларациям отдельных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и разведчиков. Предлагается открыть доступ к документам через год после прекращения или отмены военного положения, чтобы защитить военных, их семьи и конфиденциальные данные от противника.

Также Новини.LIVE сообщали, что правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. С 2027 года не менее 20 % дизельного топлива из таких запасов планируется хранить под землей, в частности в резервуарах, соляных кавернах и других защищенных хранилищах.