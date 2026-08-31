Військові зможуть повідомляти про корупцію без ризику звільнення

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт Міністерства оборони, який передбачає розширення прав військовослужбовців у сфері запобігання корупції. Зокрема, військові зможуть повідомляти про можливі корупційні правопорушення та отримають додаткові гарантії захисту від переслідувань.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Новини.LIVE.

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Як військові зможуть повідомляти про корупцію

Законопроєкт передбачає внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Військовослужбовці, які виявили можливі факти корупції або пов’язані з нею правопорушення, зможуть звертатися до уповноважених підрозділів чи осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

Водночас військові зможуть самостійно обирати канал для повідомлення. Йдеться, зокрема, про внутрішні механізми, звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань чи прокуратури.

Також передбачається можливість зовнішнього повідомлення — через медіа, громадські об'єднання або професійні спілки.

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Військовослужбовця, який повідомив про можливу корупцію, не можна буде звільнити зі служби або примусити до звільнення через таке повідомлення.

Крім того, викривача не можна буде притягнути до дисциплінарної відповідальності чи застосувати до нього інші негативні заходи впливу через повідомлення про можливе правопорушення. Водночас таких військових можуть заохочувати відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

У Міністерстві оборони зазначили, що зміни мають підвищити прозорість у військових структурах та посилити механізми запобігання корупції.

Новини.LIVE повідомляли, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про відтермінування публічного доступу до декларацій окремих військовослужбовців, правоохоронців та розвідників. Документи пропонують відкривати через рік після припинення або скасування воєнного стану, щоб захистити військових, їхні родини та чутливі дані від противника.

Також Новини.LIVE інформували, що уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Із 2027 року щонайменше 20% дизельного пального з таких запасів планують зберігати під землею, зокрема у резервуарах, соляних кавернах та інших захищених сховищах.