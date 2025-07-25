Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Шмыгаля — кто вошел в команду

Кабмин назначил новых заместителей министра обороны — имена
Кабинет Министров Украины в пятницу, 25 июля, назначил новых заместителей министра обороны. Перед каждым из них поставят конкретные задачи. В Минобороны обещают быстрые результаты.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Заместители Шмыгаля
"Формируем профессиональную и результативную команду, которая способна внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества", — подчеркнул министр обороны.
Первым заместителем министра назначили генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, который имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ. Ранее был советником командующего Сил логистики ВСУ, руководителем Главного управления логистики, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ, председателем рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии, а также заместителем министра обороны.
Заместителем министра обороны назначили Сергея Боева. Он имеет опыт в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности. Работал на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", а также был советником и заместителем министра по евроинтеграции. В апреле 2025 года — первым заместителем главы Минобороны.
Заместителем министра стала также Анна Гвоздяр. Работала советником главы Луганской ВГА, директором Благотворительного фонда Сергея Притулы, заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Владимир Заверуха — заместитель министра, который имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе. Занимался военно-технической политикой, развитием вооружения и военной техники. Ранее занимал должность первого заместителя министра по вопросам стратегической промышленности.
Юрий Мироненко также стал заместителем министра обороны. Он имеет опыт управления крупными холдингами и глубокое понимание дроновых технологий. Ранее защищал Киев, был командиром подразделения БпЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также воевал на юге страны. Мироненко награжден различными нагрудными знаками. Ранее возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации и был заместителем министра цифровой трансформации Украины. Также в этом году возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий.
Оксана Ферчук стала заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Она была советником министра обороны. Ранее обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы в Командовании Медицинских Сил. Ферчук также была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов.
Напомним, Шмыгаль сообщил, что несколько производителей дронов-перехватчиков получили госконтракты.
Ранее во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом министр обороны Украины подчеркнул важность привлечения Украины к новой оборонной инициативе ЕС.
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