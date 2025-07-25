Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Шмигаля — хто увійшов до команди

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет Міністрів України у пʼятницю, 25 липня, призначив нових заступників міністра оборони. Перед кожним з них поставлять конкретні завдання. У Міноборони обіцяють швидкі результати.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

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Заступники Шмигаля

"Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці", — наголосив міністр оборони.

Першим заступником міністра призначили генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління ЗСУ. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ, керівником Головного управління логістики, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині, а також заступником міністра оборони.

Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони

Заступником міністра оборони призначили Сергія Боєва. Він має досвід у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки. Працював на керівних посадах в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України", а також був радником та заступником міністра з євроінтеграції. У квітні 2025 року — першим заступником голови Міноборони.

Сергій Боєв. Фото: Міноборони

Заступницею міністра стала також Анна Гвоздяр. Працювала радницею голови Луганської ВЦА, директором Благодійного фонду Сергія Притули, заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Анна Гвоздяр. Фото: Міноборони

Володимир Заверуха — заступник міністра, який має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі. Займався військово-технічною політикою, розвитком озброєння та військової техніки. Раніше обіймав посаду першого заступника міністра з питань стратегічної промисловості.

Володимир Заверуха. Фото: Міноборони

Юрій Мироненко також став заступником міністра оборони. Він має досвід управління великими холдингами та глибоке розуміння дронових технологій. Раніше захищав Київ, був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також воював на півдні країни. Мироненко нагороджений різними нагрудними знаками. Раніше очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації та був заступником міністра цифрової трансформації України. Також цього року очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій.

Юрій Мироненко. Фото: Міноборони

Оксана Ферчук стала заступницею міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона була радницею міністра оборони. Раніше забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи в Командуванні Медичних Сил. Ферчук також була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів.

Оксана Ферчук. Фото: Міноборони

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що декілька виробників дронів-перехоплювачів отримали держконтракти.

Раніше під час розмови з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом міністр оборони України підкреслив важливість залучення України до нової оборонної ініціативи ЄС.