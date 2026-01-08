Видео
Главная Новости дня Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — что предусматривает

Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — что предусматривает

Дата публикации 8 января 2026 07:58
Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — Мельничук раскрыл детали
Заседание Кабмина. Фото: t.me/tmelnychuk

Кабинет Министров Украины одобрил проект Трудового кодекса. В частности, он призван устранить советские подходы из трудового законодательства, упорядочить индивидуальные и коллективные трудовые отношения на основе свободы и равноправия, гарантировать достойные условия труда и интегрировать международные стандарты регулирования трудовых отношений в национальную правовую систему.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте также:

Проект Трудового кодекса

Основными принципами разработки проекта Трудового кодекса стали:

  • обеспечение баланса интересов между сторонами трудовых отношений;
  • обеспечение защиты и восстановления прав участников трудовых отношений в случае их нарушения;
  • стабильность трудовых отношений;
  • разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;
  • упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;
  • гарантирование каждому работнику надлежащих, безопасных и здоровых условий труда;
  • обеспечение права на защиту работников от необоснованного увольнения;
  • соблюдение конвенций МОТ и директив ЕС;
  • обеспечение недопущения дискриминации в сфере труда и реализации принципа равной оплаты женщин и мужчин за труд одинаковой ценности;
  • создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
  • обеспечение защиты материнства, детей и молодежи.

В проект включены положения законов Украины "Об оплате труда", "Об отпусках", "О коллективных соглашениях и договорах", а также "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)".

Мельничук отметил, что по сравнению с действующим законодательством о труде в проект Трудового кодекса дополнительно включили регулирование вопросов относительно:

  • порядка оформления обязательного письменного трудового договора, а также заключения различных видов срочных трудовых контрактов;
  • определения признаков трудовых отношений;
  • урегулирования вопросов суммированного учета рабочего времени, условий труда домашних работников, а также определения правового статуса лиц, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;
  • совершенствование основных условий реализации права на отпуск;
  • модернизации механизмов и правил предоставления отпусков, связанных с рождением и уходом за ребенком (детьми), с соблюдением принципов гендерного равенства и недискриминации;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности, на основе процедур медиации;
  • распространение норм коллективных договоров и соглашений;
  • регулирование контроля за выполнением законодательства в сфере трудовых отношений и установление порядка проведения инспекционных проверок.

"Кроме этого, законопроектом предлагается ввести новую национальную систему предотвращения производственных рисков, основанную на принципах оценки, контроля рисков и управления ими, которые являются базовыми для построения подобных систем в развитых странах Европы и мира", — рассказал Мельничук.

По его словам, законопроект также предусматривает установление принципов, правовых и организационных основ регулирования порядка и методов разрешения коллективных трудовых споров в Украине, внедрение современных механизмов разрешения таких споров через примирительные процедуры и трудовой арбитраж, развитие института трудовой медиации, обеспечение права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликтов интересов, совершенствование порядка проведения забастовок, а также гармонизацию ответственности и интересов сторон в случае нарушений законодательства.

null
Пост Мельничука. Фото: скриншот
null
Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, текст законопроекта Трудового кодекса насчитывает 277 страниц. Известно, что одной из основных новаций станет новый подход к определению минимальной зарплаты.

А вчера Кабмин запретил отключать от света учреждения здравоохранения во время графиков ограничения электроэнергии.

Кабинет министров работа Украина Тарас Мельничук законопроект трудоустройство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
