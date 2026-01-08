Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — Мельничук раскрыл детали

Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — что предусматривает
Кабинет Министров Украины одобрил проект Трудового кодекса. В частности, он призван устранить советские подходы из трудового законодательства, упорядочить индивидуальные и коллективные трудовые отношения на основе свободы и равноправия, гарантировать достойные условия труда и интегрировать международные стандарты регулирования трудовых отношений в национальную правовую систему.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Проект Трудового кодекса
Основными принципами разработки проекта Трудового кодекса стали:
- обеспечение баланса интересов между сторонами трудовых отношений;
- обеспечение защиты и восстановления прав участников трудовых отношений в случае их нарушения;
- стабильность трудовых отношений;
- разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;
- упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;
- гарантирование каждому работнику надлежащих, безопасных и здоровых условий труда;
- обеспечение права на защиту работников от необоснованного увольнения;
- соблюдение конвенций МОТ и директив ЕС;
- обеспечение недопущения дискриминации в сфере труда и реализации принципа равной оплаты женщин и мужчин за труд одинаковой ценности;
- создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- обеспечение защиты материнства, детей и молодежи.
В проект включены положения законов Украины "Об оплате труда", "Об отпусках", "О коллективных соглашениях и договорах", а также "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)".
Мельничук отметил, что по сравнению с действующим законодательством о труде в проект Трудового кодекса дополнительно включили регулирование вопросов относительно:
- порядка оформления обязательного письменного трудового договора, а также заключения различных видов срочных трудовых контрактов;
- определения признаков трудовых отношений;
- урегулирования вопросов суммированного учета рабочего времени, условий труда домашних работников, а также определения правового статуса лиц, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;
- совершенствование основных условий реализации права на отпуск;
- модернизации механизмов и правил предоставления отпусков, связанных с рождением и уходом за ребенком (детьми), с соблюдением принципов гендерного равенства и недискриминации;
- внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности, на основе процедур медиации;
- распространение норм коллективных договоров и соглашений;
- регулирование контроля за выполнением законодательства в сфере трудовых отношений и установление порядка проведения инспекционных проверок.
"Кроме этого, законопроектом предлагается ввести новую национальную систему предотвращения производственных рисков, основанную на принципах оценки, контроля рисков и управления ими, которые являются базовыми для построения подобных систем в развитых странах Европы и мира", — рассказал Мельничук.
По его словам, законопроект также предусматривает установление принципов, правовых и организационных основ регулирования порядка и методов разрешения коллективных трудовых споров в Украине, внедрение современных механизмов разрешения таких споров через примирительные процедуры и трудовой арбитраж, развитие института трудовой медиации, обеспечение права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликтов интересов, совершенствование порядка проведения забастовок, а также гармонизацию ответственности и интересов сторон в случае нарушений законодательства.
Напомним, текст законопроекта Трудового кодекса насчитывает 277 страниц. Известно, что одной из основных новаций станет новый подход к определению минимальной зарплаты.
