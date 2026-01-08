Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — Мельничук розкрив деталі

Засідання Кабміну. Фото: t.me/tmelnychuk

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Трудового кодексу. Зокрема, він покликаний усунути радянські підходи з трудового законодавства, впорядкувати індивідуальні та колективні трудові відносини на засадах свободи й рівноправності, гарантувати гідні умови праці та інтегрувати міжнародні стандарти регулювання трудових відносин у національну правову систему.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Проєкт Трудового кодексу

Основними принципами розробки проєкту Трудового кодексу стали:

забезпечення балансу інтересів між сторонами трудових відносин;

забезпечення захисту та відновлення прав учасників трудових відносин у разі їх порушення;

стабільність трудових відносин;

розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;

спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;

гарантування кожному працівникові належних, безпечних і здорових умов праці;

забезпечення права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;

дотримання конвенцій МОП та директив ЄС;

гарантування недопущення дискримінації у сфері праці та реалізації принципу рівної оплати жінок і чоловіків за працю однакової цінності;

створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

До проєкту включено положення законів України "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про колективні угоди та договори", а також "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Мельничук зауважив, що порівняно з чинним законодавством про працю до проєкту Трудового кодекс додатково включили регулювання питань стосовно:

порядку оформлення обов’язкового письмового трудового договору, а також укладення різних видів строкових трудових контрактів;

визначення ознак трудових відносин;

врегулювання питань підсумованого обліку робочого часу, умов праці домашніх працівників, а також визначення правового статусу осіб, яких направляють на роботу через агентства тимчасового працевлаштування;

вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;

модернізації механізмів і правил надання відпусток, пов’язаних із народженням та доглядом за дитиною (дітьми), з дотриманням принципів гендерної рівності та недискримінації;

впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема, на основі процедур медіації;

поширення норм колективних договорів та угод;

регулювання контролю за виконанням законодавства у сфері трудових відносин та встановлення порядку проведення інспекційних перевірок.

"Крім цього, законопроєктом пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу", — розповів Мельничук.

За його словами, законопроєкт також передбачає встановлення принципів, правових і організаційних засад регулювання порядку та методів вирішення колективних трудових спорів в Україні, впровадження сучасних механізмів вирішення таких спорів через примирні процедури та трудовий арбітраж, розвиток інституту трудової медіації, забезпечення права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, удосконалення порядку проведення страйків, а також гармонізацію відповідальності та інтересів сторін у разі порушень законодавства про колективні трудові спори.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, текст законопроєкту Трудового кодексу налічує 277 сторінок. Відомо, що однією з основних новацій стане новий підхід до визначення мінімальної зарплати.

А вчора Кабмін заборонив відключати від світла заклади охорони здоровʼя під час графіків обмеження електроенергії.