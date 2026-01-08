Відео
Головна Новини дня Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — що передчає

Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — що передчає

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:58
Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — Мельничук розкрив деталі
Засідання Кабміну. Фото: t.me/tmelnychuk

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Трудового кодексу. Зокрема, він покликаний усунути радянські підходи з трудового законодавства, впорядкувати індивідуальні та колективні трудові відносини на засадах свободи й рівноправності, гарантувати гідні умови праці та інтегрувати міжнародні стандарти регулювання трудових відносин у національну правову систему.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Читайте також:

Проєкт Трудового кодексу

Основними принципами розробки проєкту Трудового кодексу стали: 

  • забезпечення балансу інтересів між сторонами трудових відносин;
  • забезпечення захисту та відновлення прав учасників трудових відносин у разі їх порушення;
  • стабільність трудових відносин;
  • розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
  • спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;
  • гарантування кожному працівникові належних, безпечних і здорових умов праці;
  • забезпечення права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;
  • дотримання конвенцій МОП та директив ЄС;
  • гарантування недопущення дискримінації у сфері праці та реалізації принципу рівної оплати жінок і чоловіків за працю однакової цінності;
  • створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

До проєкту включено положення законів України "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про колективні угоди та договори", а також "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Мельничук зауважив, що порівняно з чинним законодавством про працю до проєкту Трудового кодекс додатково включили регулювання питань стосовно: 

  • порядку оформлення обов’язкового письмового трудового договору, а також укладення різних видів строкових трудових контрактів;
  • визначення ознак трудових відносин;
  • врегулювання питань підсумованого обліку робочого часу, умов праці домашніх працівників, а також визначення правового статусу осіб, яких направляють на роботу через агентства тимчасового працевлаштування;
  • вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;
  • модернізації механізмів і правил надання відпусток, пов’язаних із народженням та доглядом за дитиною (дітьми), з дотриманням принципів гендерної рівності та недискримінації;
  • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема, на основі процедур медіації;
  • поширення норм колективних договорів та угод;
  • регулювання контролю за виконанням законодавства у сфері трудових відносин та встановлення порядку проведення інспекційних перевірок.

"Крім цього, законопроєктом пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу", — розповів Мельничук.

За його словами, законопроєкт також передбачає встановлення принципів, правових і організаційних засад регулювання порядку та методів вирішення колективних трудових спорів в Україні, впровадження сучасних механізмів вирішення таких спорів через примирні процедури та трудовий арбітраж, розвиток інституту трудової медіації, забезпечення права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, удосконалення порядку проведення страйків, а також гармонізацію відповідальності та інтересів сторін у разі порушень законодавства про колективні трудові спори.

null
Допис Мельничука. Фото: скриншот
null
Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, текст законопроєкту Трудового кодексу налічує 277 сторінок. Відомо, що однією з основних новацій стане новий підхід до визначення мінімальної зарплати.

А вчора Кабмін заборонив відключати від світла заклади охорони здоровʼя під час графіків обмеження електроенергії.

Кабінет міністрів робота Україна Тарас Мельничук законопроєкт працевлаштування
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
