Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — Мельничук розкрив деталі

Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — що передчає
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Трудового кодексу. Зокрема, він покликаний усунути радянські підходи з трудового законодавства, впорядкувати індивідуальні та колективні трудові відносини на засадах свободи й рівноправності, гарантувати гідні умови праці та інтегрувати міжнародні стандарти регулювання трудових відносин у національну правову систему.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Проєкт Трудового кодексу
Основними принципами розробки проєкту Трудового кодексу стали:
- забезпечення балансу інтересів між сторонами трудових відносин;
- забезпечення захисту та відновлення прав учасників трудових відносин у разі їх порушення;
- стабільність трудових відносин;
- розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
- спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;
- гарантування кожному працівникові належних, безпечних і здорових умов праці;
- забезпечення права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;
- дотримання конвенцій МОП та директив ЄС;
- гарантування недопущення дискримінації у сфері праці та реалізації принципу рівної оплати жінок і чоловіків за працю однакової цінності;
- створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
- забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.
До проєкту включено положення законів України "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про колективні угоди та договори", а також "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Мельничук зауважив, що порівняно з чинним законодавством про працю до проєкту Трудового кодекс додатково включили регулювання питань стосовно:
- порядку оформлення обов’язкового письмового трудового договору, а також укладення різних видів строкових трудових контрактів;
- визначення ознак трудових відносин;
- врегулювання питань підсумованого обліку робочого часу, умов праці домашніх працівників, а також визначення правового статусу осіб, яких направляють на роботу через агентства тимчасового працевлаштування;
- вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;
- модернізації механізмів і правил надання відпусток, пов’язаних із народженням та доглядом за дитиною (дітьми), з дотриманням принципів гендерної рівності та недискримінації;
- впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема, на основі процедур медіації;
- поширення норм колективних договорів та угод;
- регулювання контролю за виконанням законодавства у сфері трудових відносин та встановлення порядку проведення інспекційних перевірок.
"Крім цього, законопроєктом пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу", — розповів Мельничук.
За його словами, законопроєкт також передбачає встановлення принципів, правових і організаційних засад регулювання порядку та методів вирішення колективних трудових спорів в Україні, впровадження сучасних механізмів вирішення таких спорів через примирні процедури та трудовий арбітраж, розвиток інституту трудової медіації, забезпечення права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, удосконалення порядку проведення страйків, а також гармонізацію відповідальності та інтересів сторін у разі порушень законодавства про колективні трудові спори.
Нагадаємо, текст законопроєкту Трудового кодексу налічує 277 сторінок. Відомо, що однією з основних новацій стане новий підхід до визначення мінімальної зарплати.
А вчора Кабмін заборонив відключати від світла заклади охорони здоровʼя під час графіків обмеження електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!