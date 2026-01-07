Мінімальна зарплата і відпустки — що може змінити новий кодекс

Верховна Рада України. Фото: ВРУ

Кабінет Міністрів на своєму засіданні планує схвалити проєкт нового Трудового кодексу України та передати його на розгляд Верховної Ради. Документ є масштабним — текст законопроєкту налічує 277 сторінок і передбачає комплексне оновлення правил трудових відносин з урахуванням стандартів Європейського Союзу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та заступниця міністра економіки Дарина Марчак.

Реклама

Читайте також:

В Україні суттєво оновлять Трудовий кодекс — що зміниться

Як повідомила заступниця міністра економіки Дарина Марчак, уряд уже перебуває на фінальному етапі погодження документа. За її словами, зміни мають привести українське трудове законодавство у відповідність до європейських норм, зокрема у питаннях оплати праці, відпусток та соціальних гарантій.

Однією з ключових новацій стане новий підхід до визначення мінімальної заробітної плати. У кодексі пропонується закріпити чітку формулу розрахунку, яка відповідатиме стандартам ЄС як для погодинної, так і для місячної оплати.

Мінімальна зарплата не може бути нижчою за 50% середньої заробітної плати, при цьому допускається встановлення вищого рівня. Для запровадження нових правил передбачено перехідний період.

Суттєві зміни стосуються і тривалості відпусток. Мінімальну щорічну оплачувану відпустку планують збільшити до 24-28 календарних днів, що відповідає практиці більшості країн Європейського Союзу.

Проєкт нового Трудового кодексу також передбачає обов’язкову фіксацію ключових умов праці у письмовій формі. Йдеться, зокрема, про можливість укладення електронних трудових договорів, у яких мають бути чітко визначені права й обов'язки сторін.

Окремий блок змін присвячений поєднанню роботи та сімейного життя. Мати й батько отримають право на два місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною кожен — загалом до чотирьох місяців. Також закріплюється право працівників із дітьми на гнучкий графік, дистанційну або нічну роботу, але виключно за їхньою згодою.

У сфері понаднормової роботи передбачається обов'язкова підвищена оплата відповідно до європейських правил. Крім того, граничну кількість понаднормових годин на рік можуть збільшити зі 120 до 250.

В Україні з'являться нові форми зайнятості

Новий кодекс суттєво розширює перелік форм зайнятості. Передбачаються різні типи трудових договорів: від безстрокових і сезонних до дистанційних, надомних та договорів із нефіксованим робочим графіком.

Окремо в Україні посилять відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. За повторні порушення пропонуються жорсткіші санкції, водночас для малого та середнього бізнесу передбачені пом’якшені штрафні механізми.

Нові гарантії також будуть закладені для неповнолітніх працівників. Для них передбачено скорочений робочий час та додаткові обмеження, спрямовані на захист здоров’я і забезпечення можливості навчання.

Крім того, уряд планує окремо оновити норми, що регулюють діяльність профспілок, у межах загальної реформи трудового законодавства.

Нагадаємо, щодо оновлення Трудового кодексу в Україні говорили ще в 2024 році. Тоді наголошували, що більшість правил не змінювалися десятки років і не відповідають сучасним вимогам.

Також читайте, які зміни чекають на бізнес та підприємців в Україні в 2026 році.